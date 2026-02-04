Він злий через це, – дипломат пояснив, як Путін використав Трампа в "енергетичному перемир'ї"
- Путін обіцяв Трампу "енергетичне перемир'я", але не дотримав свого слова, використовуючи цю ситуацію у своїх інтересах.
- Трамп переконав Україну зупинити обстріли, тоді як Росія накопичувала сили для атак на українську енергетику.
Дональд Трамп хизувався, що зміг домовитися з Володимиром Путіним про тижневе "енергетичне перемир'я", проте насправді Росія значно менше не атакувала Україну. Втім, лідер США начебто вважає це своїм досягненням, проте реальність зовсім інша.
Історик, дипломат, політик Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що у контексті енергетичного перемир'я Путін використав Трампа. Президент США це розуміє, однак адресує свою злість не кремлівському диктатору, а іншим.
Як Путін використав Трампа?
Роман Безсмертний підкреслив, що російський диктатор використав американського лідера, пообіцявши йому так зване енергетичне перемир'я в Україні, але не дотримав слова. Не випадково у засобах масової інформації пишуть про це.
Крім того, Трамп переконав Україну зупинити обстріли по важливих об'єктах Росії, але Кремль в той час накопичував сили для атак по українській енергетиці.
Очевидно, що ця ситуація чітко свідчить – Путіну байдуже, яку позицію, які прохання висловлює Трамп. Трамп же не може зізнатися, що він ніхто для Путіна. Тому він і біситься, і нападає на журналістів, які ставлять йому неприємні питання,
– зауважив дипломат.
Американському президенту складно визнати, що Путіну вдається маніпулювати ним.
Яке ставлення сторін до енергетичного перемир'я?
Посольство України у США передало Держдепартаменту повний перелік обстрілів, здійснених Росією від початку так званого енергетичного перемир'я, аби зруйнувати аргументи Москви на переговорах. Посол Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує від США підходу – "менше ілюзій, більше тиску".
Росія погодилася на "енергетичне перемир'я" не з гуманних міркувань, а як частину тактики тиску й маніпуляції на переговорах, зазначають в ISW. Аналітики вважають, що Кремль використав паузу після завдання серйозної шкоди українській енергосистемі, щоб накопичити ресурси й подати мораторій як "велику поступку" для Заходу.
Поки у США позитивно оцінюють домовленості з Путіним, російські пропагандисти відкрито визнають, що так зване енергетичне перемир'я використали для розвідки й коригування майбутніх ударів по Україні. На російському телебаченні цю паузу цинічно називають "жестом доброї волі" та заявляють, що удари мали бути ще жорсткішими.