Він злий через це, – дипломат пояснив, як Путін використав Трампа в "енергетичному перемир'ї"

Дональд Трамп хизувався, що зміг домовитися з Володимиром Путіним про тижневе "енергетичне перемир'я", проте насправді Росія значно менше не атакувала Україну. Втім, лідер США начебто вважає це своїм досягненням, проте реальність зовсім інша.

Історик, дипломат, політик Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що у контексті енергетичного перемир'я Путін використав Трампа. Президент США це розуміє, однак адресує свою злість не кремлівському диктатору, а іншим.

Як Путін використав Трампа?

Роман Безсмертний підкреслив, що російський диктатор використав американського лідера, пообіцявши йому так зване енергетичне перемир'я в Україні, але не дотримав слова. Не випадково у засобах масової інформації пишуть про це.

Крім того, Трамп переконав Україну зупинити обстріли по важливих об'єктах Росії, але Кремль в той час накопичував сили для атак по українській енергетиці.

Очевидно, що ця ситуація чітко свідчить – Путіну байдуже, яку позицію, які прохання висловлює Трамп. Трамп же не може зізнатися, що він ніхто для Путіна. Тому він і біситься, і нападає на журналістів, які ставлять йому неприємні питання,

– зауважив дипломат.

Американському президенту складно визнати, що Путіну вдається маніпулювати ним.

Яке ставлення сторін до енергетичного перемир'я?