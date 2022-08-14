Окупанти знову обстріляли Енергодар: є постраждалі та можливі нові провокації

Окупанти 14 серпня обстріляли Енергодар. Є постраждалі серед цивільних. Ба більше, ймовірно, росіяни готують нові провокації.

Обстріли росіяни здійснювали з передмістя – району яхт-клубу. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Перші повідомлення про вибухи з'явились о 15:06.

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Окупанти "глушать" зв'язок

За словами Орлова, в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що окупанти "глушать" зв'язок в Енергодарі та найближчих селах. Попереджають про нові можливі провокації росіян. росіяни, як завжди, розганяють фейки, нібито по житлових кварталах били за допомогою дронів-камікадзе.

За повідомленнями "Ріа-Мелітополь", в лікарню доставили чоловіка, який гуляв с собакою, коли почався обстріл. На жаль, пес загинув.

росія перекидає вину на Україну

росіяни звинуватили у своїх же обстрілах Україну. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що обстріли були у районі біля АЕС. Крім того, повідомляють про одну жертву та ще одного постраждалого.

Обстріли ЗАЕС: що відомо

Якими можуть бути наслідки

В "Енергоатомі" наголосили, якщо окупанти підірвуть ЗАЕС, постраждає не лише Україна, а й сусідні держави: Європа, й сама росія. Площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних. Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Українська влада готується до різних варіантів розвитку подій, зокрема й найгірших. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зауважив, що в разі катастрофи доведеться евакуювати 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Додамо, реактори станції розраховані на різні ситуації та здатні витримати удари. Однак більше ризиків пов'язані зі сховищем відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

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