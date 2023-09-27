Пасивна оборона: Світан припустив, як може відбуватися захист електростанцій від обстрілів

Україна посилено працює над обороною енергосистеми від повторних масованих ракетних ударів Росії. Буде не лише активний захист, але й пасивний.

Про це 24 Каналу говорив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, прокоментувавши заяву Дениса Шмигаля щодо захисту енергосистеми. Прем'єр-міністр наголосив, що буде багаторівневий пасивний захист об'єктів.

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Що таке "пасивний захист"

Як припустив Світан, тут може йтися про розосередження деяких систем перекидання та перепідключення електроенергії. Це може допомогти швидше перемикнутися на інші лінії та системи контролю.

Такий захист від виведення з ладу. В автоматичному режимі все перемикається, щоб не треба було вимикати та гасити блоки, потім ремонтувати і заново запускати. Все буде паралельно,

– вважає Світан.

Енергосистема, яку будували в Україні в часи СРСР, мала витримати удари від країн НАТО. Символічно, що насправді ворогом виявилася Росія.

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Основне прикриття енергооб'єктів здійснювати зенітні ракетні комплекси та мобільні групи військових. Також не варто забувати про авіацію, яка також здатна знищувати ворожі повітряні цілі.

Крім того, є сподівання що у наприкінці осені – взимку Україна таки отримає хоча б кілька літаків F-16. Вони суттєво допоможуть знищувати ворожі безпілотники, ракети тощо.

Енергосистема України: коротко