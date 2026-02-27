Британська поліція вже з'ясовує, чи займався Епштейн торгівлею жінками через два лондонські аеропорти. Про це повідомили в Reuters.

Чи літав Епштейн на бази ВПС?

Джеффрі Епштейн також міг використовувати бази Королівських ВПС, такі як Мархем на сході Англії та Нортголт поблизу Лондона. Його приватний літак неодноразово там приземлявся.

Після гучних заяв, міністр оборони наказав перевірити всі записи про рейси Епштейна на бази ВПС і передати правоохоронцям будь-яку інформацію, пов’язану із злочинами.

У відомстві заявили, що Міноборони сприятиме будь-якому розслідуванню цивільної поліції. Вони також висловили співчуття жертвам "мерзенних злочинів" Епштейна.

