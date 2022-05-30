Ердоган запропонував Путіну провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі
Джерело:пресслужба Ердогана
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пропонує чотиристоронні перемовини для врегулювання війни в України. Посередниками між Україною і Росією можуть стати Туреччина та ООН.
Туреччина пропонує чотиристоронній формат і готова зайнятися моніторингом
Президент Туреччини 30 травня провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Пресслужба Ердогана інформує, що він обговорив з Путіним "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".
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Під час розмови Ердоган наголосив на важливості мінімізації негативних наслідків війни.
Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною,
– повідомили в Анкарі.
Також турецький лідер заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. За словами Ердогана, Туреччина готова взяти участь у "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.
Що відомо про перемовини між Україною і Росією
- В Офісі Президента від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася дипломатично зупинити російську агресію. Посередником між Києвом і Москвою спробувала стати Туреччина.
- У березні за посередництва турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу у Стамбулі відбулася зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова відповідно. Однак ніяких позитивних результатів зустріч не принесла.
- Після цього у Стамбулі зустрілися українські та російські делегації. Україна передала Росії свої пропозиції щодо закінчення війни, однак у Кремлі так і не відповіли Києву.
- Наразі мирні переговори між Україною та Росією призупинені. В ОП констатували, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Також в ОП наголосили, що Москва продовжила вдаватися до шантажу.
- Негативно на перемовинах позначилися звірства російських військових у Київській області. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українці більше не хочуть домовлятися з росіянами, а прагнуть їх вбити.
- За словами Зеленського, Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на межі станом на 23 лютого.
- Слід зазначити, що Туреччини була посередником між Україною та Росією під час переговорів щодо вивезення цивільних та військових з "Азовсталі" у Маріуполі.
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