Водний терор: окупанти безжально блокують евакуацію з лівобережжя Херсонщини

На четвертий день після підриву Каховської ГЕС ситуація на Херсонщині залишається критичною. Україна намагається врятувати якомога більше своїх громадян.

Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. Він вважає, що окупанти застосовують водний терор до мешканців лівого берега Дніпра.

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Де найбільше постраждалих від теракту

В основному евакуація відбувається з правобережжя, яке підконтрольне Україні. Окупанти продовжують чинити опір евакуації, обстрілюючи українських рятувальників.



Мапа підтоплених міст на Херсонщині / Еспресо ТВ

А ось на лівобережжі, яке контролюють окупанти, люди не були попереджені про небезпеку. До того ж раніше російські військові відбирали у цивільних човни. На лівий берег припав найбільший рівень затоплення: вода піднялася вище, ніж дахи будинків.

Черговий злочин Росії

За словами Головні, окупанти блокують будь-яку евакуацію, навіть якщо її організовують місцеві волонтери. Наприклад, не пропускають родичів, що приїхали в підтоплене місто допомогти своїм близьким. Самі росіяни теж не проводили евакуації.

"Фактично, після підриву Каховської дамби, вони намагаються "добити водою" місцеве населення", – вважає волонтер.

За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, окупанти дозволяють евакуюватися лише тим цивільним, які мають російський паспорт

Але попри це наші спецпризначенці спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій намагаються проводити рятувальні операції під обстрілами та потужною течією Дніпра. Це єдине, чим ми можемо допомогти нашим співгромадянам.

Які наслідки підриву Каховської ГЕС