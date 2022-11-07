Важливо для багатьох українців: чи планує посольство Великої Британії евакуацію з Києва
Джерело:Інтерфакс-Україна
На тлі повномасштабної війни в Україні точаться питання стосовно евакуації посольства Великої Британії з Києва. Британські посли уже виїжджали зі столиці у лютому.
Тоді дипломати евакуювалися до Львова. А у квітні – знову відновили свою роботу у Києві.
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Чи виїжджатиме посольство з Києва знову
Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва. Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Сіммонс зазначила, що уже кілька місяців вона живе в цій війні, як і українці. Наразі британські посли мають краще уявлення і про потенціал України, і про потенціал Росії. Вона додала, що співробітники посольства готові змиритися багато з чим, щоб виконувати свою роботу.
Присутність британського посольства важлива для українців
Сіммонс заявила, що вона розуміє, як присутність посольства Британії в Києві важлива для багатьох українців. Вона зазначила, що посольство має піклуватися про людей. Але посли дуже прагматичні щодо бажання бути в Україні.
Виявляється, ми досить сміливі. Й ми готові бути тут,
– запевнила Сіммонс.
Сіммонс запевняє, що зобов'язання британських послів досить сильні.
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