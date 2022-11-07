Важливо для багатьох українців: чи планує посольство Великої Британії евакуацію з Києва

На тлі повномасштабної війни в Україні точаться питання стосовно евакуації посольства Великої Британії з Києва. Британські посли уже виїжджали зі столиці у лютому.

Тоді дипломати евакуювалися до Львова. А у квітні – знову відновили свою роботу у Києві.

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Чи виїжджатиме посольство з Києва знову

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва. Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Сіммонс зазначила, що уже кілька місяців вона живе в цій війні, як і українці. Наразі британські посли мають краще уявлення і про потенціал України, і про потенціал Росії. Вона додала, що співробітники посольства готові змиритися багато з чим, щоб виконувати свою роботу.

Присутність британського посольства важлива для українців

Сіммонс заявила, що вона розуміє, як присутність посольства Британії в Києві важлива для багатьох українців. Вона зазначила, що посольство має піклуватися про людей. Але посли дуже прагматичні щодо бажання бути в Україні.

Виявляється, ми досить сміливі. Й ми готові бути тут,

– запевнила Сіммонс.

Сіммонс запевняє, що зобов'язання британських послів досить сильні.

Як світ допомагає Україні протидіяти Росії

2 листопада Іспанія анонсувала потужну військову допомогу Україні. За словами Кулеби, наша держава найближчим часом зміцнить свою обороноздатність, отримавши 4 системи ППО Hawk. Також Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї.

Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні 8 комплексів NASAMS. Проте це буде не найближчим часом. За словами опозиційного політика із Вашингтона Андрія Піонтковського, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.

Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, у тому числі 45 мільйонів євро на танки Т-72.

Станом на 14 жовтня Латвія надала Україні допомогу у розмірі 0,92% від власного ВВП. При тому, що у деяких країнах допомога складає лише 0,1 – 0,2% від їхнього ВВП.

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