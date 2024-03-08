Незабаром будуть в Україні: з Сектора Гази евакуювали ще 59 українців і членів їхніх родин

Із Сектора Гази 7 – 8 березня вдалося евакуювати чергову групу громадян України. За повідомленням посольства України в Ізраїлі, серед них також є 15 дітей.

Евакуація відбулася успішно завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.

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Наразі евакуйованих українців розмістили в готелі на території Єгипту, найближчим часом їх перевезуть в Україну.

7 – 8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази. Через КП "Рафах" на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їхніх сімей (дітей – 15, жінок – 37, чоловіків – 8),

– йдеться у повідомленні посольства.

Евакуація українців з Гази: що відомо