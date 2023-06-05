Контрнаступ ЗСУ: Резніков відповів, чи буде Україна цього літа використовувати F-16

Вся Україна чекає початку великого контрнаступу наших Збройних Сил. Багатьох цікавить, чи будуть захисники використовувати винищувачі F-16 вже цього літа.

На це питання відповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, F-16 не змінять ситуацію цього літа.

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Чи буде Україна цього літа використовувати F-16

Як розповів Резніков, під час контрнаступу ЗСУ цього літа Україна відмовиться від використання винищувачів F-16. Однак буде задіяно всі наземні озброєння.

Міністр вважає, що F-16 не змінять ситуацію. Наразі деякі західні країни займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування на цих винищувачах.

За словами Резнікова, для підготовки українських льотчиків потрібен час. До того ж Україні треба домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів та технічного персоналу, які займатимуться техобслуговуванням та ремонтом F-16.

Однак міністр запевнив, що Україна буде готова розмістити потужні винищувачі восени чи взимку.

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