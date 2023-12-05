Бельгія передасть Україні літаки F-16: коли очікувати поставки

Україна очікує на поставки винищувачів F-16 від західних партнерів. Передача нашій державі літаків F-16 стало темою для обговорення під час зустрічі міністра оборони України та бельгіської колеги Людивін Дедондер.

Предметом для обговорення з бельгійською стороною не обмежилися лише передачею для наших військових винищувачів F-16. Також мова йде і про підготовку пілотів та необхідного обладнання.

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Зустріч з бельгійською міністеркою оборони

Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних Сил України,

– зазначив Рустем Умєров.

За його словами, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Міністерство оборони України зазначає, що Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Також під час зустрічі сторони винесли на обговорення питання про можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

F-16 для України: останні новини

Загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.