Нідерланди передадуть Україні більше F-16, ніж обіцяли: про яку кількість йдеться
Джерело:Міноборони Нідерландів
Амстердам готує до передачі Україні першу партію винищувачів. Наприкінці 2023 року про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте президенту Зеленському.
5 лютого Міноборони країни окремо заявило, що нададуть Києву більше F-16, ніж обіцяли раніше.
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Скільки F-16 отримає Україна
Так, у грудні 2023 року у телефонній розмові Марк Рютте сказав президенту Зеленському, що його країна розпочала підготовку до передачі Україні 18 винищувачів F-16.
Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України,
– наголосив тоді Рютте.
Тепер стало відомо, що Амстердам готовий збільшити постачання літаків нашій державі. У Міноборони повідомили, що нададуть додатково ще 6 F-16. Загалом Україна отримає від країни – союзниці 24 винищувачі.
Нагадаємо, що ще восени у Нідерландах казали, що F-16 поставлять вже у 2024 році. Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен розповідала, що швидкість процесу передачі літаків залежить від навчання українських пілотів. Крім того, самі Нідерланди здійснюють перехід на більш сучасний тип літака – F-35.
Чому негайна передача літаків – не "найкращий варіант"
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окремі європейські лідери заявляли про готовність передати F-16 вже зараз. Втім, полковник вважає це не надто хорошою ідеєю. За його словами, Україна повинна бути готовою користуватися новим озброєнням.
Зрозуміло, що повинно все бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять,
– наголосив він.
Ігнат підкреслив, що немає сенсу у тому, щоб обіцяні партнерами літаки просто територіально перебували в Україні.
Передача F-16 Україні: останні новини
- На початку року Юрій Ігнат припустив, коли можна чекати на отримання першої партії винищувачів. За його словами, їх надасть Данія. І це станеться весною.
- Речник Повітряних сил пояснив, що наразі ще тривають тренування українських льотчиків і наземного персоналу.
- Наші пілоти проходять навчання у трьох країнах – Британії, США та Данії. У Британію відправили випускників 2023 року. Їх готуватимуть 2 роки. У США пообіцяли завершити навчання пілотів до кінця 2024 року. У Данії тренується передова група. Її відправили найраніше. Там вже здійснюють польоти на F-16 з інструкторами.
- Відомо, що загалом Данія обіцяла передати Києву 19 винищувачів. Перші 6 вона начебто мала поставити до 2023 року, у 2024 – ще вісім, та у 2025 – останні 5.