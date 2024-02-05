Нідерланди передадуть Україні більше F-16, ніж обіцяли: про яку кількість йдеться

Амстердам готує до передачі Україні першу партію винищувачів. Наприкінці 2023 року про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте президенту Зеленському.

5 лютого Міноборони країни окремо заявило, що нададуть Києву більше F-16, ніж обіцяли раніше.

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Скільки F-16 отримає Україна

Так, у грудні 2023 року у телефонній розмові Марк Рютте сказав президенту Зеленському, що його країна розпочала підготовку до передачі Україні 18 винищувачів F-16.

Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України,

– наголосив тоді Рютте.

Тепер стало відомо, що Амстердам готовий збільшити постачання літаків нашій державі. У Міноборони повідомили, що нададуть додатково ще 6 F-16. Загалом Україна отримає від країни – союзниці 24 винищувачі.

Нагадаємо, що ще восени у Нідерландах казали, що F-16 поставлять вже у 2024 році. Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен розповідала, що швидкість процесу передачі літаків залежить від навчання українських пілотів. Крім того, самі Нідерланди здійснюють перехід на більш сучасний тип літака – F-35.

Чому негайна передача літаків – не "найкращий варіант"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окремі європейські лідери заявляли про готовність передати F-16 вже зараз. Втім, полковник вважає це не надто хорошою ідеєю. За його словами, Україна повинна бути готовою користуватися новим озброєнням.

Зрозуміло, що повинно все бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять,

– наголосив він.

Ігнат підкреслив, що немає сенсу у тому, щоб обіцяні партнерами літаки просто територіально перебували в Україні.

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