Нам потрібні будь-які сучасні західні літаки: чому F-16 – найкращі

Поки Україна очікує від західних партнерів винищувачів F-16, Німеччина хоче передати нам літаки Eurofighter Typhoon, а Австралія – F/A-18.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман впевнений, що ці сучасні літаки Повітряним силам ЗСУ вкрай потрібні. Однак F-16 має певні переваги перед ними. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна не зациклилась на F-16

Військовий експерт зауважив, що Eurofighter Typhoon та F/A-18 – не гірші за винищувач F-16.

Це найбільш популярний літак 4-го покоління, але головне – він багатофункціональний. F/A-18 – швидше за все кращий як винищувач, ніж F-16. Але F-16 – це і винищувач, і легкий бомбардувальник, і штурмовик, і додатковий засіб ППО,

– наголосив Гетьман.

Україна не зациклилась на F-16, але це найкращий варіант літака для Повітряних сил ЗСУ. Ба більше, нам потрібно не декілька літаків, а щонайменше 3 – 4 ескадрильї.

Олексій Гетьман пояснив, чому Україні потрібні саме літаки F-16: дивіться відео

Зараз у світі і зокрема в країнах НАТО функціонує приблизно 3 тисячі літаків F-16. Якщо нам передадуть хоча б 5% від цієї кількості, ми отримаємо 150 винищувачів. І нам їх може вистачити, щоб отримати повну перевагу в повітрі над територією України,

– підкреслив майор запасу ЗСУ.

Він відзначив, що Україна дякує партнерам за допомогу та надання літаків, зокрема Eurofighter Typhoon та F/A-18. Проте їх на озброєнні в Німеччині та Австралії – десятки, можливо сотні. І вони зможуть нам передати 5 – 7 літаків. Але Україні потрібні декілька сотень.

Надання Україні винищувачів F-16: важливо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що під час його перебування в Молдові він зустрівся з представниками країн, які підтвердили надання нам F-16.

Водночас для отримання винищувачів Україна має мати відповідну інфраструктуру. А також це може відбутися за спільним погодженням країн-союзників та США.

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що до початку контрнаступу Україна не отримає літаки F-16. Він уточнив, що підготовка пілотів з України триватиме певний час. Також ми маємо домовитись з партнерами щодо забезпечення інженерами та техніками, які мали б обслуговувати та ремонтувати F-16.

Резніков вважає, що Україна може бути готова до розгортання F-16 восени або взимку.