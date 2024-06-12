Перші F-16 від Нідерландів Україна отримає вже цього літа, – міністерка оборони
Джерело:"Європейська правда"
Уже найближчим часом Україна очікує на передачу перших винищувачів F-16. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прокоментувала, коли це зробить її країна.
Кайса Оллонгрен зазначила, що передача літаків від Нідерландів розпочнеться у партнерстві з Данією. Вона також зауважила, що її країна дозволить бити з F-16 по російській території.
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Нідерланди передадуть Україні перші F-16 влітку
Оллонгрен розповіла, що Нідерланди розпочнуть передачу перших винищувачів F-16 Україні влітку 2024 року.
Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план,
– сказала вона.
Міністерка оборони Нідерландів зауважила також, що її країна дозволить українській армії бити по ворожих цілях на російській території з цих винищувачів. У цьому питанні вона посилається на те, що це є правом Києва на самооборону у війні проти Росії.
"Ви ведете війну проти агресора. Це – самооборона за статтею 51 Статуту ООН. Ми завжди говорили: доки Україна відбиває напад і дотримується міжнародного гуманітарного права, ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону, якщо це необхідно для самооборони. Ваші військові мають право на такі рішення", – резюмувала Оллонгрен.
Вона зауважила, що заборона атакувати західною зброєю Росію означає, що Україна "воює буквально з однією зв'язаною рукою".
"Це ж дійсно небезпечно, якщо ми не хочемо, щоб Росія перемогла, якщо ми хочемо перемоги України. Ми повинні дати вам все необхідне для перемоги у цій війні. І це також означає, що у вас має бути змога воювати по той бік кордону. Адже саме звідти на вас нападають", – зазначила Кайса Оллонгрен.
F-16 для України: останні новини
- Передані найближчим часом Україні винищувачі F-16 розмістять на аеродромах за кордоном із метою вберегти їх від російських атак. Тим часом у Росії почали залякувати світ тим, що будуть атакувати ці авіабази, та назвали їх "законними цілями".
- В Україну також уже приїхав перший іноземний інструктор з використання F-16. Прибув він із Греції та, ймовірно, у межах ініціативи "Навчальна коаліція F-16". А незадовго до цього Чехія передала Повітряним силам України перший тренажер винищувача F-16.
- Втім, українські пілоти, що закінчили навчання на F-16, поки не повертатимуться до України. Вони продовжуватимуть удосконалювати свої навички у Європі.
- Додамо, що загалом Україні потрібно 40 пілотів, які керуватимуть F-16. Але, на жаль, українські партнери не зможуть навчити стільки льотчиків найближчим часом. Це загрожує тим, що Україна матиме достатню кількість пілотів F-16 лише до кінця 2025 року.