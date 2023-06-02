Льотчик назвав, яка країна буде найкращим варіантом для навчання українців на F-16

На саміті Європейської політичної спільноти в Молдові було багато цікавих новин про передачу F-16. Вже є важливі кроки щодо навчання українських пілотів.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, надзвичайно важливо, що вже є конкретика щодо навчання українських пілотів на F-16.

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Цілком ймовірно, що вже зовсім скоро будуть конкретні рішення про передачу Україні цих винищувачів. Наразі є неофіційна інформація про Нідерланди.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Нідерланди можуть передати Україні винищувачі F-16 . Вони мають на озброєнні 42 таких літаки.

Така інформація дає Україні чітке підґрунтя та розуміння, що вже можна готувати інфраструктуру для приймання цих літаків. Увесь процес підготовки може тривати від кількох тижнів – до кількох місяців.

Дивіться розмову з Романом Світаном про F-16 на ютубі 24 Каналу

Приємні новини від Польщі

Нещодавно Польща оголосила, що не зможе передати винищувачі F-16. Однак вони допоможуть підготувати українських льотчиків. І це – надзвичайно позитивна новина.

Це – найкращий варіант. В Польщі є близько 50 літаків. Там є "спарки", тренажери, а польська мова схожа на українську. Тамтешні інструктори легко навчать наших інструкторів. І в такому режимі можна почати навчання наших льотчиків,

– зазначив Світан.

На його думку, було б доречно спершу навчити саме льотчиків-інструкторів, які б почали згодом у великих кількостях навчати льотний склад. Якщо вийде отримати хоча б чотири навчальні літаки, то досить швидко можна було б підготувати 100 – 120 пілотів, які опанують F-16.

F-16 для України: коротко