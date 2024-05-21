Українські військові навчились обслуговувати винищувачі F-16 в Нідерландах
Джерело:Міністерство оборони Нідерландів
Десять українських військових спеціалістів пройшли навчання у Нідерландах з обслуговування F-16. У країні пообіцяли надати Україні щонайменше 24 такі літаки, тому українцям треба знати, як їх обслуговувати та утримувати готовими до бою.
В Міноборони Нідерландів говорять, що українські військові навчилися обслуговувати всі важливі системи та деталі, які льотчик-винищувач літака F-16 використовує під час завдань. Зокрема, українці вже вміють обслуговувати шоломи, кисневі системи та парашути.
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Чому навчились українські військові
Нідерландські спеціалісти також навчили наших складати та перевіряти рятувальний комплект. Він дозволяє пілоту прожити кілька днів після катапультування. Комплект містить їжу та ліки.
Навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків, пов'язаних з місією F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів,
– повідомляють в Міноборони Нідерландів.
Програму для наших військових складали за кластером "Техніка безпеки польотів". Вона передбачає, що пілоти F-16 фактично віддають свої життя до рук обслуговчого персоналу. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що, злітаючи на чергове завдання, пілоти впевнені, що можуть покластися на знання та навички фахівців, що обслуговують літаки.
Що відомо про передачу літаків Україні
- Президент Зеленський говорить, що Україна наразі має лише близько чверті тої ППО, що нам потрібно для захисту країни. На його думку, для отримання паритету з Росією потрібно 120 – 130 винищувачів F-16, чи інших нових західних літаків.
- Зеленський впевнений, що перші F-16 надійдуть до Повітряних сил України вже цього року. Разом з тим, він зауважив, що їхня початкова кількість буде недостатньою для значних змін на полі бою.
- 13 травня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на саміті Північних країн з питань безпеки у Швеції заявила, що "F-16 із Данії будуть у небі над Україною протягом місяців".
- Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі восени – відповідно до графіка. За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, це відбудеться після навчання українських пілотів та обслуговчого персоналу.
- Чехія ж надала Україні перший тренажер винищувача F-16.