Українські військові навчились обслуговувати винищувачі F-16 в Нідерландах

Десять українських військових спеціалістів пройшли навчання у Нідерландах з обслуговування F-16. У країні пообіцяли надати Україні щонайменше 24 такі літаки, тому українцям треба знати, як їх обслуговувати та утримувати готовими до бою.

В Міноборони Нідерландів говорять, що українські військові навчилися обслуговувати всі важливі системи та деталі, які льотчик-винищувач літака F-16 використовує під час завдань. Зокрема, українці вже вміють обслуговувати шоломи, кисневі системи та парашути.

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Чому навчились українські військові

Нідерландські спеціалісти також навчили наших складати та перевіряти рятувальний комплект. Він дозволяє пілоту прожити кілька днів після катапультування. Комплект містить їжу та ліки.

Навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків, пов'язаних з місією F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів,

– повідомляють в Міноборони Нідерландів.

Програму для наших військових складали за кластером "Техніка безпеки польотів". Вона передбачає, що пілоти F-16 фактично віддають свої життя до рук обслуговчого персоналу. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що, злітаючи на чергове завдання, пілоти впевнені, що можуть покластися на знання та навички фахівців, що обслуговують літаки.

Що відомо про передачу літаків Україні