Літаки F-16 можуть з'явитися на завершальній стадії контрнаступу ЗСУ, – військовий оглядач

Україна продовжує дипломатичну роботу з отримання американських винищувачів F-16. Однак цю авіацію можуть передати, ймовірно, лише наприкінці контрнаступу.

Таку думку 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, F-16 можуть зіграти важливу роль, але основна робота ляже на інші сили.

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"За найоптимістичнішим сценарієм ми можемо отримати літаки до кінця року. Тому якщо вони й зіграють активну роль, то це вже буде "вишенька на торті" – у завершальній фазі війни, коли інші сили, зокрема далекобійна зброя, ракети, артилерія, виконають основну ділянку роботи", – сказав Мусієнко.

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Початок наступу визначать Сухопутні війська ЗСУ

Військовий оглядач наголосив, що літаки точно будуть, але це буде щонайменше друга – третя фаза українського наступу. До того часу відкритим залишається питання резервів, танків, броні – які завдання виконувати їм до жовтня – листопада. До того ж потрібно зважати на погодні умови.

F-16 Україні: останні новини

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що Сполучені Штати готуватимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Союзники України сформували "коаліцію винищувачів". Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.

Німеччина не планує долучатись до "коаліції винищувачів", бо, на думку її лідерів, питання нібито не стоїть так гостро.

Враховуючи ресурси Данії та Нідерландів, ЗСУ можуть отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто загалом від 24 до 36 літаків F-16.