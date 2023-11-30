"Не срібна куля": у Повітряних силах прокоментували заяву Столтенберга про F-16 для України

Єнс Столтенберг заявив, що літаки F-16 можуть вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні, проте кардинальних змін не буде. Речник Повітряних сил ЗСУ прокоментував заяву генсека НАТО.

На думку Юрія Ігната, все залежить від моделі винищувача та озброєння. Про це речник розповів у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Реакція Юрія Ігната

Треба розуміти, що саме сказав генсек. Літаки дійсно мають працювати в єдиній системі ППО. Працювати в єдиному механізмі Сил оборони, використовуватися так, як це потрібно. Якщо говорити про літаки якихось старих моделей, старих серій то, звичайно, кардинально не змінять (ситуацію – 24 Канал),

– сказав Ігнат.

Речник також наголосив на тому, що у повітряних силах ЗСУ сподіваються отримати техніку, яка змогла б конкурувати з російськими літаками та відтіснила російську авіацію якомога далі.

Потреба нової техніки

Він зазначив, що Україна потребує новіших моделей F-16, оскільки саме вони зможуть забезпечити результат.

Блок 70/72 - це остання модернізація F-16. У Повітряних силах кажуть, що вона надзвичайно потужна, тому найбільше потребують саме її. Втім, все залежить від того, що зможуть надати нам партнери.

Ігнат повідомив, що Україна розраховує повністю замінити парк літальних апаратів на F-16 або ж на інших видів літаків західного виробництва.

Речник наголосив на необхідності якомога більше говорити про озброєння повітряних сил, яке може змінити ситуацію на полі бою.

F-16 для України: що відомо