Полковник запасу сказав, за яких умов Росія не зможе більше застосовувати Су-34

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти росіянам у небі. Навіть цієї кількості цілком вистачить, щоб чинити спротив приблизно 300 російським літакам, які використовуються на території України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що така кількість F-16 дозволила б Україні повністю розв'язати проблему російських коректованих авіаційних бомб. Вони завдають величезної шкоди українському війську.

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Будуть змушені припинити використання

Навіть одна ескадрилья – 12 машин F-16 – може колосально змінити ситуацію на якійсь окремій ділянці.

Ця машина може брати на порт до шести далекобійних ракет AIM-120 AMRAAM, які на відстані 180 кілометрів зіб'ють практично все. Су-34 скидає дошкульні, важкі бомби ФАБ-250, ФАБ-500 та УПАБ-1500 з відстані 40 – 70 кілометрів. Якщо у бік Су-34 полетять 2 – 4 ракети, випущені з одного літака, він приречений,

– пояснив військовий експерт.

У росіян в строю таких робочих машин усього близько 80. Якби, на думку Черника, українські сили за умовний місяць зуміли підбити 30 – 40 Су-34, вони стовідсотково були б змушені припинити їх застосовувати.

"Тому, що ставити до строю окупанти можуть не більше ніж 5 – 6 машин на рік. А згодом проблема їхнього будівництва буде зростати, особливо – у вартості. Для створення Су-34 потрібна величезна кількість західної мікроелектроніки, яка з кожним місяцем в кожному циклі буде дорожчати", – наголосив Петро Черник.

Винищувачі F-16 для України: важливе

Президент України зазначив, що наша країна отримає лише "близько 25 відсотків" озброєння, яке необхідно для захисту. А для створення паритету з ворогом, Україна має отримати 120 – 130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.

Також Володимир Зеленський наголосив, що F-16 з'являться в Україні вже у 2024 році. Водночас президент вважає, що перші винищувачі "не зіграють ключової ролі", адже їхня початкова кількість не зможе призвести до кардинальних змін на полі бою.

Раніше прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна передасть F-16 Києву впродовж місяців. Йдеться про 19 одиниць.