Перші F-16 не зіграють вирішальної ролі, але це важливий крок, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що перші західні винищувачі F-16, які Україна отримає, не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій. Втім, президент зазначає, що це лише перші кроки.

Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україні потрібно 120 – 130 винищувачів F-16 або інших передових літаків. Така кількість зможе забезпечити паритет з Росією.

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Перших F-16 буде недостатньо для значних змін

Зеленський висловив впевненість, що літаки F-16 надійдуть до українських Повітряних сил вже цього року.

В цьому році. Перші (F-16 – 24 Канал) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням,

– наголосив президент.

Однак він зауважив, що їхня початкова кількість буде недостатньою для значних змін на полі бою. Також Зеленський розповів, що Україна має лише близько 25 відсотків необхідної протиповітряної оборони.

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