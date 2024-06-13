Зеленський закликав лідерів G7 збільшити кількість навчальних центрів пілотів F-16

Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Групи семи", який зараз проходить в Італії. Крім усього іншого, президент звернувся до лідерів країн "Великої сімки" з проханням збільшити кількість навчальних центрів для українських пілотів-винищувачів.

Володимир Зеленський закликав західні країни прискорити перехід української армії на багатоцільові винищувачі F-16 та надати обіцяну допомогу вчасно. За його словами, партнери разом з Україною мають зробити довершеною взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз.

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Навчання пілотів F-16 – одне з головних завдань

Як повідомив Зеленський, з кожним лідером "Великої сімки" обговорюється кілька речей, які максимально потрібні Україні. За його словами, йдеться про ППО, і передусім системи Patriot, здатні збивати усі російські ракети. Також, говорить президент, обговорюється українська далекобійність і можливість знищувати російські літаки там, де вони є, включно з територією самої Росії.

Президент зазначив, що нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив наш захист проти російських ударів. Хоча нині Україна все ще в пошуку додаткових Patriot.

Особливу увагу ж президент приділив винищувачам F-16 та своєчасному постачанню обіцяної допомоги.

Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше,

– звернувся Зеленський до лідерів G7.

Україна готується приймати F-16

Сили оборони намагаються послабити ворожу протиповітряну оборону. Українські захисники успішно завдають по ній ударів перед отриманням винищувачів F-16.

Очільниця оборонного відомства Нідерландів 12 червня пояснила, що її держава надасть дозвіл Україні вражати цілі на російській території з винищувачів F-16 за умов дотримання норм гуманітарного права.

Частину винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, розмістять на іноземних авіабазах. Зроблять це з метою убезпечити літаки від російських ударів.

У Повітряних силах України говорять, що з появою західних літаків ефективність зброї, яка від самого початку призначалася для них, значно зросте. Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов підтвердив, що надходження F-16 підвищить ефективність HARM, JDAM та інших авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.

Та й не F-16 єдиними. 11 червня резидент Франції Еммануель Макрон заявив, що для України готують нову військову допомогу. Зокрема нам можуть передати бойові літаки Mirage 2000, а також підготувати пілотів. Раніше стало відомо, що Україна не отримає винищувачів Gripen від Швеції.

Італія Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Японія.