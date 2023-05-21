Коли Україна може отримати F-16: Жданов припустив термін передачі
21 травня 2023, 16:08Читать новость на русском
США долучилися до авіаційної коаліції. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими місяцями США та союзники вирішать, які країни та скільки винищувачів F-16 передадуть Україні.
Ці заяви 24 Каналу прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що тепер єдине питання у термінах передачі літаків.
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Може бути червень
"Написано, що у найближчі місяці. Це може бути й червень. Травень вже завершується, так що, найближчий місяць – червень",
– наголосив Жданов.
Ця універсальна авіація, вважає військовий експерт, може дуже сильно змінити баланс вогневих можливостей на користь ЗСУ.Важливо! Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван наголосив, що американські винищувачі передаватимуться Україні за умови, якщо ЗСУ не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. Водночас він зауважив, коли Україна отримує іншу зброю від Сполучених Штатів, то вона дотримується відповідних вимог.
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Передача F-16 ЗСУ
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україні передадуть винищувачі F-16. Адже механізм щодо навчання на цих літаках вже розблокувався. Однак, скільки саме винищувачів нададуть союзники – він сказати не може.
- Президент США Джо Байден заявив, що американські військові тренуватимуть українських пілотів для винищувачів четвертого покоління. Зокрема, F-16. Він зауважив, що США це будуть робити спільно із партнерами та союзниками. Байден додав, що у довгостроковій перспективі це посилить здатність України себе захищати.
- Британський прем'єр Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія розпочне навчання українських пілотів уже цього літа. За його словами, це роблять для того, щоби "підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".