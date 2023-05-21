Коли Україна може отримати F-16: Жданов припустив термін передачі

США долучилися до авіаційної коаліції. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими місяцями США та союзники вирішать, які країни та скільки винищувачів F-16 передадуть Україні.

Ці заяви 24 Каналу прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що тепер єдине питання у термінах передачі літаків.

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Може бути червень

"Написано, що у найближчі місяці. Це може бути й червень. Травень вже завершується, так що, найближчий місяць – червень",

– наголосив Жданов.

Ця універсальна авіація, вважає військовий експерт, може дуже сильно змінити баланс вогневих можливостей на користь ЗСУ.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван наголосив, що американські винищувачі передаватимуться Україні за умови, якщо ЗСУ не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. Водночас він зауважив, коли Україна отримує іншу зброю від Сполучених Штатів, то вона дотримується відповідних вимог.

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Передача F-16 ЗСУ