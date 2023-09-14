Ефект застосування нової зброї: як бодай одна ескадрилья F-16 посилить ЗСУ
Триває навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коли бійці будуть готові, вони разом з літаками повернуться додому для посилення захисту нашого неба та протидії ворогу.
Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що російські окупанти швидко відчують ефект застосування нової зброї.
До вашої уваги У Данії українські льотчики вже переходять до льотної підготовки на F-16, – Залужний
"Найімовірніше, з'явиться ескадрилья – 10–12 літаків. Якщо в якомусь місці їх застосувати – це буде несподіваний елемент, який як мінімум дасть виграти час", – зазначив Романенко.
Як F-16 посилять ЗСУ: дивіться відео 24 КаналуGeneral Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач з шестиствольною авіаційною гарматою. Може розганятися до 2178 кілометрів за годину та бити в радіусі 1800 кілометрів залежно від модифікації.
Які завдання виконуватимуть F-16 в Україні
Літаки F-16 багатоцільові, тобто можуть виконувати різні завдання. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що винищувачі розосередять по всіх аеродромах України, щоб оперативно реагувати в разі загрози з повітря.
Крім того, з американськими літаками українські захисники матимуть перевагу на окупованих територіях і зможуть знищувати російську ППО. Також буде змога охороняти Чорне та Азовське моря.
"Літак настільки цільовий, що його хочеться якомога швидше й використовувати там, де вирішить військове керівництво", – підсумував Юрій Ігнат.
F-16 для України: останні новини
- Наприкінці серпня США дали "зелене світло" на передання Україні винищувачів з Данії та Нідерландів. Перед цим країни робили відповідний запит.
- Згодом, під час візиту Володимира Зеленського до Нідерландів і Данії, стало відомо, що Україна отримає від них 61 літак F-16.
- У виданні The Wall Street Journal повідомили, що деякі українські пілоти можуть бути готові до польотів на F-16 вже в лютому 2024 року. Однак Юрій Ігнат наголосив, що неможливо сказати точно, коли це відбудеться.