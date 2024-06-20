Тільки в Україні: Жданов пояснив заяву Саллівана щодо базування F-16

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що літаки F-16, які будуть надані нашій державі, будуть базувати тільки в Україні. Раніше Росія погрожувала, у разі розміщення цих винищувачів на аеродромах в Європі, атакувати їх там.

Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що висловлювання Саллівана є продовженням політики Сполучених Штатів, яку проголосив раніше Джозеф Байден. Йдеться про те, що НАТО і Вашингтон будуть максимально дистанціюватися від військового конфлікту в Україні.

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Україна підготувалась

Саме тому Салліван зазначив, що літаки, які перебуватимуть у бойовому складі Повітряних сил України, базуватимуться виключно на території України та звідси будуть виконувати бойові завдання.

Це непровокування Путіна на агресивні дії щодо НАТО,

– пояснив військовий експерт.

Водночас Україна рік готувалась до того, щоб захистити літаки F-16, щоб вони не стали цілями Росії. На сьогодні маємо інфраструктуру, яка може гарантувати безпеку цих винищувачів – ангари, укриття. Також Україні будуть виділені засоби ППО.

Останнім часом у майже кожному пакеті допомоги від західних партнерів є черговий комплекс ППО,

– підкреслив Олег Жданов.

Також Джозеф Байден під час підписання безпекової угоди з Україною зауважив, що США працює з союзниками щодо надання нашій країні систем протиповітряної оборони Patriot. Вже п'ять країн підтримали цю ініціативу.

Ці комплекси, наголосив військовий експерт, потрібні Україні на перспективу. Щодо комплексів, які захищатимуть F-16, то рішення щодо їхньої передачі Україні вже давно ухвалено, і вони сьогодні заходять в нашу державу. Тому що на момент прибуття винищувачів, ці комплекси мають вже стояти на бойовому чергуванні.

"Комплекси Patriot, про які згадував Байден, будуть у складі загальної системи ППО та ПРО для України, що будується", – підкреслив він.