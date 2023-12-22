Росіянам стане небезпечно: за якої умови F-16 докорінно змінять ситуацію в повітрі
У Нідерландах повідомили, що готують до відправки Україні 18 винищувачів F-16. Оскільки Росія досі домінує у повітряному просторі, нові судна можуть змінити ситуацію.
Водночас не усе так легко. Адже для того, щоб F-16 могли докорінно змінити хід бойових дій, самих цих винищувачів не буде достатньо. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пояснивши, що для цього потрібно.
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Головна умова, при якій F-16 змінять ситуацію на фронті
Панування Росії у повітрі створює чимало проблем. Про це, зокрема, згадував Валерій Залужний у своїй статті для видання The Economist.
Ефективної протидії російській авіації та керованим авіабомбам в України не було.
"Навіть коли по КАБам використовують засоби радіоелектронної боротьби, їх можна збити з траєкторії польоту, але вона все одно десь впаде. Якщо вона зорієнтована на позицію наших підрозділів, то вона може впасти за 300 – 500 метрів від них. Але хто зна, куди вона впаде і що там є", – пояснив Олександр Коваленко.
Найкраща протидія цьому – ракетні комплекси, відповідна авіація. Але потрібно також розуміти, що крім F-16 потрібна й відповідна номенклатура ракетного озброєння.
Необхідна номенклатура озброєння на ті ж ракети AIM120 AMRAAM. Окрім ракет потрібна ще підтримка розвідувальної авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, щоб повністю розкрити усі характеристики, як F-16, так і всього ракетного устаткування,
– наголосив військовий оглядач.
Саме це визначить, чи вдасться Україні змінити ситуацію в повітрі, а росіянам стане небезпечно перебувати на відстані 70 – 100 кілометрів від лінії боєзіткнення.
"Якщо це справді буде так, то повністю змінить ситуацію у повітряному просторі над тимчасово окупованими територіями", – підсумував Коваленко.
Винищувачі F-16 для України: коротко
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наприкінці листопада заявив, що F-16 не стануть для України "срібною кулею", маючи на увазі, що винищувачі зможуть закінчити війну одразу. Однак він переконаний, що нова авіація в Україні допоможе змінити ситуацію на краще.
- У Повітряних цілях ЗСУ пояснили, що головне завдання F-16 в Україні – дати відсіч російській авіації. Адже, наприклад, збивати балістику винищувачі не можуть. Водночас речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що F-16 здатні знищувати аеродинамічні цілі, а також відпрацювати по наземних та надводних цілях.
- До слова нагадаємо, що передати Україні F-16 має також Бельгія. За останніми повідомленнями, країна готується передати винищувачі у 2025 році.