1. Я зроблю все, щоб ти усміхнувся/лась.

2. Я би з радістю віддав/ла своє життя, щоб стерти сльози з твого обличчя, коли тобі сумно.

3. Зірки на небі ніщо в порівнянні із зірками у твоїх очах.

4. Тепер, коли ти частина мого життя, моє життя – ідеальне.

5. Я б нічого в тобі не змінив/ла.

6. Ти ніколи не обтяжував/ла мене.

7. Я буду боротися за тебе кожен день.

8. Твоя усмішка викликає у мене усмішку.



Як зберегти стосунки за допомогою простих фраз / Фото: Unsplash

9. Ти ідеальний/на для мене.

10. Я не завжди можу показати, наскільки я піклуюсь про тебе, але я завжди сповнений/на любов'ю до тебе.

11. Ти змушуєш моє серце битися частіше, нічого не роблячи.

12. Кожен раз, коли ми розлучаємося навіть на секунду, я не можу дочекатися, щоб побачити тебе знову.

13. Я все ще маю "метелики в животі", коли бачу тебе.

14. Не можу дочекатися, щоб розповісти нашим дітям про нашу історію кохання.

15. Ти доповнюєш мене.

16. Не знаю, що б я без тебе робив/ла.

17. Останнім часом я бігаю, тому що у мене шалено калатає серце.

18. Ти можеш не бути сонцем, але ти проливаєш сонячне світло у мій світ.

19. Ніколи не вистачить часу, щоб любити тебе.

20. Ти хоч розумієш, як сильно я тебе люблю?

21. Я ніколи не знав/ла любові, поки не зустрів/ла тебе.

22. Я відчуваю себе хоробрим/рою, коли ти тримаєш мене за руку.

23. Найкраща версія мене, коли я з тобою.

24. Не знаю, як я жив/ла до нашої зустрічі.

25. Я так радий/да зістарітись із тобою.

26. Наша історія кохання – це те, про що знімають фільми.

27. З тих пір, як я з тобою, життя ніколи не було кращим.

28. Мені подобається, як ти розумієш мої думки ще до того, як я їх озвучу.

29. Любов заподіює біль, але я готовий/ва піти на цей ризик разом з тобою.

30. Ти бажання моєї душі.

31. Ти мій/моя, і тільки мій/моя.



Як зберегти стосунки за допомогою простих фраз / Фото: Unsplash

32. Мене не хвилює, коли люди ставлять під сумнів наші стосунки, тому що мені не терпиться довести, що вони не мають рацію.

33. Я проводжу дні, постійно думаючи про тебе.

34. Я засинаю з радістю, коли прокидаюся поруч з тобою.

35. Вибач, якщо тобі здається, що я не слухаю, я просто гублюся у твоїх очах.

36. Я хочу бути поруч, щоб захистити тебе від усіх неприємностей, які трапляються на твоєму шляху.

37. Життя прекрасне завдяки тобі.

38. Спасибі за підтримку. Якби не ти, я б загубився/лась у цьому світі.

39. Навіть якщо ти відчуваєш себе не в дусі, ти однаково мій промінчик сонця.

40. Ти все, що я шукав/ла у дівчині/хлопцеві, і навіть більше.

41. Ти найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною.

42. Мені не терпиться коли-небудь одружитися з тобою.

43. Твоя любов схожа на повітря, яким мені потрібно дихати і жити. Без нього я б помер/ла.

44. Я не хочу, щоб мене пам'ятав весь світ. Я просто хочу, щоб ти запам'ятав/ла мене.

45. Я ніколи не втомлююся дивитися на тебе.

46. ​​Коли я з тобою, важко повірити, що це не просто сон.

47. Я такий щасливий/ла, що все в моєму житті привело мене прямо до тебе.

48. Навіть якщо ми іноді зводимо один одного з розуму, я б ніколи не проміняв тебе ні на кого іншого.

49. Мені доведеться заарештувати тебе за крадіжку мого серця.

50. Спасибі за любов до мене.

51. Якщо є хтось, хто може дати тобі все, що ти хочеш в житті, я подбаю про це.

52. Дім там, де ти.

53. Я так сильно закохався/лася в тебе, що не думаю, що коли-небудь знову зможу так само.

54. Ти мій/моя назавжди, і тільки назавжди.



Як зберегти стосунки за допомогою простих фраз / Фото: Unsplash

55. Навіть у найсміливіших мріях я не міг/могла уявити собі таку любов, таку сильну, як наша.

56. Іноді у мене болить спина від того, що я несу всю свою любов до тебе.

57. Мені подобається, коли я говорю людям, що ти мій/моя.

58. Моє улюблене місце в світі – це де б ти не був/ла.

59. Моє життя було нещасним до того моменту, як я зустрів/ла тебе.

60. Ми як молоко і печиво, арахісове масло і желе, спагетті і тефтелі. Ми ідеальні разом.

61. Ніщо в цьому світі ніколи не зможе змінити мою любов до тебе.

62. Ти – моя причина жити.

63. Ти той/та, з ким я хочу провести залишок свого життя.

64. Я так безнадійно люблю тебе.

65. Я б нічого у нас не змінив/ла.

66. Коли я чую твій голос, я завжди широко усміхаюся.

67. Ти є найчудеснішою пригодою в моєму житті.

68. У той момент, коли я вперше побачив/ла твоє обличчя, я закохався/лась.

69. Кожен раз, коли ти не поруч зі мною, моя душа розривається на частини.

70. З тобою я можу не спати всю ніч. І не потрібно говорити ні слова.

71. Хвилина, проведена з тобою, варта більше ніж життя, проведене з ким-небудь ще.

72. Ти заслуговуєш кращого, тому я буду домагатися більшого з кожним днем.

73. З кожним днем ​​я люблю тебе все більше і більше, ніж раніше.

74. Важко пояснити, але бути з тобою так добре.

75. Твоє серце – єдиний подарунок, який мені коли-небудь знадобиться.

76. Коли ти цілуєш мене, я ніколи не хочу, щоб момент закінчився.

77. Я відчуваю себе як вдома, коли ти лежиш у мене на руках.

78. Моє життя тепер має сенс, і я люблю тебе до останнього подиху.

79. Я люблю тебе, тому що ти частина мене, частина всього мого світу.

80. Не уявляю, як би виглядало моє життя без тебе.

81. Як ти можеш весь час виглядати так гарно?

82. Тепер я розумію, про що поети і автори пісень говорили всі ці роки.



Як зберегти стосунки за допомогою простих фраз / Фото: Unsplash

83. Коли я знадоблюся, я прийду.

84. Для мене немає нікого, крім тебе.

85. Моє найбільше бажання – заповнити проміжки між кожним ударом твого серця.

86. Ти мій найкращий друг.

87. Мого світу без тебе просто недостатньо.

88. У мене перехоплює подих.

89. Коли я розлучаюся з тобою, я дійсно розумію, що ти для мене означаєш.

90. Я не знаю, чим я заслужив/ла тебе в минулому житті, але я такий радий/така рада, що ти зараз тут зі мною.

91. У моєму серці горить вогонь, який горить тільки для тебе.

92. Спасибі, що обрав/обрала мене.

93. Ти хлопець/дівчина моєї мрії.

94. Мої улюблені спогади – це спогади про тебе.

95. Наші відносини – моє найбільше досягнення.

96. Я усміхаюся, коли думаю про тебе.

97. Без тебе я відчуваю себе таким/ою втраченим/ою.

98. Твій розум мене вражає.

99. Спасибі за любов до мене.

100. Я люблю тебе.