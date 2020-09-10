Британець Меттью Робсон мав особливу традицію з батьком: щороку він отримував від тата пляшку віскі на день народження. Колись він не розумів, для чого його родич робить такий подарунок, однак тепер може стати мільйонером.

Як повідомляє ВВС, Меттью народився у 1992 році. Відтоді упродовж 28 років він щороку отримував від батька пляшку віскі марки Macallan. Алкоголь був особливого сорту та мав 18 років витримки. Сам батько вважав це символічним знаком, адже заборонив сину відкривати напій до повноліття.

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Тоді Меттью Робсон не розумів цінності подарунку та вважав його дивним. Натомість хлопець радів іншим сюрпризам від батька. Однак минуло 28 років і вартість його алкогольної колекції зросла до понад 40 тисяч фунтів стерлінгів, що в гривневому еквіваленті становить 1,4 мільйона. За цю суму Меттью може придбати собі будинок.

Я отримував це в подарунок на кожен день народження. Я думав, що це трохи дивно, але слідував вказівкам ні в якому разі їх не відкривати. Так я і вчинив, – розповів Меттью Робсон.



Меттью Робсон з батьком Пітом / Фото ВВС

Наразі колекцію віскі виставили на аукціон. Експерти зазначають, що саме напій марки Macallan в кілька разів перевищив свою вартість, оскільки ним зацікавились колекціонери. Тому Меттью Робсон має всі шанси продати віскі. Ба більше, цими пляшками вже зацікавились колекціонери з Нью-Йорка і Азії.

"Ціна віскі Macallan різко зросла за останні 10 років. Але подібної колекції ніхто давно не бачив", – додав брокер Марк Літтлер.



Колекція віскі, подарована батьком / Фото ВВС