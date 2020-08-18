Гендерні стереотипи, з якими дітям доводиться стикатися з самого дитинства, обмежують їхню свободу самовираження у дорослому житті. Тому про які фрази батькам слід забути під час виховання та як не піддати дитину суспільним штампам, читайте у новині.

Дорослі в сучасному світі запекло борються за рівноправ'я чоловіків та жінок, проти домашнього та емоційного насильства, що часто є наслідками нав'язаних з дитинства гендерних стереотипів. Для проєкту "Освіторія" психологиня Ірина Зарецька-Котруце назвала чотири стандарти виховання дітей, яким давно не місце в ХХІ столітті.

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Прояв дитячих емоцій

Фраза "чоловіки не плачуть" досі лунає з уст кожного другого батька чи матері, принижуючи прояв емоцій чоловічої статі. Проте вчені встановили, що чоловіки схильні до переживань та емпатії не менше ніж жінки. Проте після слів батьків: "Чому ти скиглиш, як дівчинка", – чоловічі сльози сприймаються як щось ганебне.

Коли дитина плаче, неважливо хлопчик це чи дівчинка, головне дати зрозуміти, що будь-які емоції, це нормально, а з вами можна адекватно говорити про свої переживання, образи, страхи. Ставлення батьків до прояву дитячих вражень формує довіру малюків, тому уникайте засуджень й зневажлвих поглядів. У процесі виховання спробуйте навчити дитину розуміти свої емоції та демонструвати їх спокійно без істерик.

Іграшки і захоплення дітей

До трьох років діти не усвідомлюють свою стать, тому дівчинка, яка грається машинками, чи хлопчик, який бавиться ляльками, не розуміють, чому їх називають "пацанка" або "тюхтій". Тому неважливо, чим грається дитина, головне – яку користь розвага приносить її тілу, розуму та емоційному інтелекту.

Розвиватись фізично як хлопці, так і дівчата можуть завдяки м'ячу, самокату, велосипеду, скакалці чи навіть давно забутій резиночці. Інтелект вдосконалюють лего, головоломки, пазли, квести та загадки, а розуміти почуття інших допоможуть ляльки і м'які іграшки, адже вони вчать піклуватись про інших.



Гендерні стереотипи у вихованні / Фото з відкритих джерел

Чистота одягу

Дівчаток, як майбутніх господинь, змалку привчають до чистоти та охайності. Проте малечі байдуже нова чи стара на ній сукня та наскільки дороге взуття цього разу батьки обрали для прогулянки. Варто дозволяти дітям розважатись, не замислюючись про те, що скаже мама чи тато за брудний одяг. Обирайте для нащадків таке вбрання, у якому вони і в пісочниці гратимуть, і з гірки з'їжджатимуть, і після дощу калюжі мірятимуть. І це стосується як синів, так і доньок!

Дівчинка допомагає мамі, хлопчик – татові

Не варто радикально розділяти домашні обов'язки й змушувати дівчаток днями допомагати мамі на кухні, а хлопцях – татові в гаражі. Прекрасно, якщо донька буде вміти забити цвях, а син – попрасувати сорочку. Ці елементарні навички слід прививати з дитинства, адже вони належать до базових потреб.

Експерти радять ділити домашні обов'язки по днях, коли щодня кожен член сім'ї береться за іншу роботу. Наприклад, сьогодні хлопчик разом з мамою готує вечерю, а завтра допомагає крутити гайки батькові. І навпаки.