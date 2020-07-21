Іноді у стосунках наче все складається добре, і між вами є кохання, але одного дня ваш партнер заявляє, що хоче розійтися. Але чому він прийняв таке рішення?

У книгах та фільмах часто говорять, що кохання вічне і воно переможе все, проте трапляється таке, що навіть найміцніші стосунки закінчуються. Чому ж коханню приходить кінець? Кілька головних причин назвало видання Cosmo.

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Ви більше нещасливі з партнером

Кожен чоловік мріє бути бажаним та коханим. Проте якщо він бачить, що його жінка вже не кохає, то хлопець може прийняти рішення розійтися, аби не змушувати один одного страждати.

Як врятувати ситуацію, якщо ви справді його любите? Експерти радять донести до чоловіка, що ви цінуєте усе, що він для вас робить. До того ж варто зрозуміти, що хлопець не зобов’язаний робити вас щасливою, але він має сам цього хотіти.

У вас різні цілі

Ще однією причиною розриву можуть стати різні цінності пари. І це може проявлятися в багатьох речах, зокрема бажанні або небажанні мати дітей, виборі житла, віросповіданні тощо.

Тож, закоханим у цьому випадку важливо із самого початку стосунків проговорити свої життєві пріоритети і зрозуміти, чи зможете ви знайти компроміс.



Партнери, які мають різні цілі, не зможуть зустрічатися довго

Ви хочете його змінити

Це є дуже поширеною помилкою багатьох жінок. І навіть якщо дівчина хоче змінити лише дещо і робить це обережно, рано чи пізно чоловік це помітить і розчарується.

Якщо ж вас все-таким вдалося знайти компроміс, щоб ви дещо один в одному змінити, то обов’язково давайте чоловікові особистий простір, аби він самостійно міг розвиватися.

Ви не самостійна

Дівчина не повинна емоційно залежати від свого хлопця, адже з часом такі стосунки перетворяться на токсичні. Так, іноді у житті трапляються ситуації, коли ми потребуємо підтримки чи поради близьких. Але плакатися та жалітися йому через будь-яку дрібницю нерозумно.

Партнери повинні цінувати автономію у стосунках, розвиватися самостійно та бути незалежними один від одного. Не бійтеся приймати рішення.

Ви змінилися

З часом всі стосунки змінюються. Але якщо зараз ваші відносини кардинально відрізняються від тих, якими вони були спочатку, то, можливо, варто задуматися. Якщо вас щось не влаштовує у ставленні один до одного, то робіть щось і обов’язково підтримуйте інтерес до коханого через п’ять, десять і навіть двадцять років.