Чоловік – підкорювач сердець

Здорові стосунки можливі лише в тому випадку, коли вам з парнером добре один з одним. Проте, коли жінка дізнається про зраду, її життя змінюється. Вона постає перед вибором: продовжувати ці стосунки чи ні, пробачати чи ні. Як правило, дружина – це та людина, яка кохає, пробачає усе, намагається виправдати, знайти якесь пояснення невірності свого обранця. А для коханки важливе фізичне та емоційне задоволення своїх потреб. Багато чоловіків зраджують, бо прагнуть адреналіну, відчуття, що вони не байдужі іншим жінкам та все ще можуть завойовувати їх.