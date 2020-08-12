Чому чоловіки зраджують, але не йдуть із сім'ї: відповіді психолога
Невірність – це одна із найпоширеніших причин розпаду подружніх пар. Жінки вірять, що їх не можуть зрадити, а часто бувають випадки, коли обраниці закривають очі на зраду чоловіка і пробачають йому усе. Проте виникає питання: чому він не покидає сім'ю та не йде до коханки? Відповіді, які допоможуть у цьому розібратися, дав експерт.
Причин невірності можуть бути різні. Так само чоловіки по-різному діють, коли зрадили дружину. Психолог Володимир Науменко журналістам видання tochka.net детально розповів про появу коханок в житті чоловіків та їхні дії після цього.
Читайте також Що робити, якщо ви дізналися про зраду чоловіка: дієві поради експерта
Чому чоловік зраджує, але не йде із сім'ї
-
Чоловік – підкорювач сердець
Здорові стосунки можливі лише в тому випадку, коли вам з парнером добре один з одним. Проте, коли жінка дізнається про зраду, її життя змінюється. Вона постає перед вибором: продовжувати ці стосунки чи ні, пробачати чи ні. Як правило, дружина – це та людина, яка кохає, пробачає усе, намагається виправдати, знайти якесь пояснення невірності свого обранця. А для коханки важливе фізичне та емоційне задоволення своїх потреб. Багато чоловіків зраджують, бо прагнуть адреналіну, відчуття, що вони не байдужі іншим жінкам та все ще можуть завойовувати їх.
-
У чоловіка є почуття обов'язку
Є чоловіки, які не мають усього, що хочуть отримати у стосунках, проте і не прагнуть завершувати їх. Вони зраджували не раз, відчувають дискомфорт, провину, проте не можуть вплинути на свою невірність. У такому випадку чоловік не йде з сім'ї, бо відчуває себе зобов'язаним перед нею. Проте, залишаючись, він лише загострює ситуацію, адже дружина страждає не менше.
Чому чоловіки зраджують / Фото: tfa.org.ua
- Розлучення невигідне
У деяких ситуаціях чоловіки часто звертають увагу на економічну складову стосунків. Якщо у подружжя є спільне майно, бізнес, а після розлучення потрібно буде ділити це все, то він вирішує зберегти сім'ю та нічого не втрачати.
-
Чоловік невпевнений у коханці
Коханка – це жінка, яка нічого не зобов'язана. Сьогодні вона є, а завтра її може не бути. А дружина завжд изалишиться поруч, адже вона любить та пробачає.
- Проблеми у сексуальному житті подружжя
Часто жінка з головою поринає у сімейне життя. Вона приділяє всю увагу дітям, забуває доглядати за собою. Вона намагається бути хорошою мамою, чудовою господинею у своєму домі і чоловік відходить на другий план. Зокрема, поза увагою залишається інтимне життя пари. Проте у такому випадку варто поговорити з другою половинкою про те, що не подобається і що потрібно зробити для покращення стосунків.