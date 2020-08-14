Йдучи з дітьми в музей, батьки найбільше бояться, що вони зруйнують надзвичайно дорогий експонат або ж трапиться ще якийсь інцидент. Нещодавно у Музеї скла в Шанхаї двоє дітей розбили експонат, вартістю 64 тисячі доларів. Увесь світ здивувала реакція працівників музею та самого творця скляної фігури.

В експозиції був представлений Чарівний Палац, який можна побачити у мультиках Disney. Це розкішна конструкція, яку збирали з 30 тисяч скляних деталей і прикрашали золотом в 24 карати. Вартість такого палацу становить 64 тисячі доларів. Нещодавно його частину зруйнували двоє дітей, за якими у музеї не догледіли батьки. Про те, як відреагували працівники повідомляє видання ArtnetNews.

Читайте також Одинока мати переробила дитячу кімнату на карантині: фото до і після ремонту

Двоє дітей, які відвідували музей з батьками, влаштували штовханину і таким чином зламали найбільшу у світі скляну конструкцію замку. Після цього адміністрація музею зробила офіційну заяву, якою здивувала усіх. Проте у ній не зазначили, чи планують вимагати у батьків компенсації.

Маленькі відвідувачі знали, що повели себе недобре і за наполяганням своїх батьків повідомили про інцидент співробітникам музею. Вони були налаштовані дружньо та щиро й погодилися допомогти з усуненням наслідків,

– йдеться в документі.

Не залишилася без уваги у реакція творця замку Мігеля Аррібаса. Схоже, що чоловік не дуже засмутився через те, що трапилося: "Просто радий тому, що люди можуть побачити цю прекрасну роботу. Ми звикли до дітей і до того, що таке іноді трапляється. Скло б'ється. Ніхто не робить це навмисно".

This is the largest glass-blown castle in the world! Made by Miguel Arribas, it took 500+ hours and over 30,000 glass loops. The Arribas fantasy castle is currently at The Shanghai Museum of Glass in China. #glasscastle #arribasbrothers #cystalarts pic.twitter.com/RkmQP6HWpS — Arribas Brothers (@arribasbrothers) December 30, 2017

Автор експонату переконаний, що його можна відновити. Він планує відремонтувати замок, як тільки відкриють міжнародні авіакордони.

Інцидент не залишився без уваги користувачів мережі, які вже встигли висловити свої думки з цього приводу. Дехто звинуватив в тому, що сталося, батьків. А є й ті люди, які зазначають, що збереження експонатів – відповідальність працівників музею.



Найбільша скульптура замку зі скла, яку зруйнували / Фото: ArtnetNews