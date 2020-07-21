Під час карантину багато дітей і підлітків відчувають себе самотніми, навіть якщо вся сім’я вдома. Тому деякі малюки вигадують нові заняття, як розважитися на канікулах. Так, 14-річна Макайр Еверетта малює крейдою "пригоди" для свого 9-річного молодшого брата Камдена.

Брат і сестра знайшли унікальний спосіб розважити себе, а й прикрасити вулицю своєї громади, тож сусідам це теж подобається, пише Bored Panda.

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З початку карантину Макейр щодня малювала на тротуарі креативні «сцени» крейдою, а Камден "подорожував ​​ними по всьому світу" і позував для кумедних фотографій.

В мене з’явилася така ідея, бо моєму братові і мені потрібно було недно під час карантину. Після того, як я зробила один малюнок крейдою, я попросила Камдена попозувати для фото і брата це розвеселило, тому я зробила це знову,

– розповіла дівчинка.

Тепер їх сусіди на околиці в Лібертівілле, штат Іллінойс, стали свідками понад 100 творів мистецтва, але дует сестри і брата поки не планує зупинятися. Вони кажуть, що є ще багато пригод, тому вони хочуть продовжити!

Дівчинка малює крейдою "подорожі", щоб розважати меншого брата: фото



За словами Макейр, 4 липня вона поставив перед собою мету малювати 100 днів поспіль, щоб розвеселити інших, бо люди кажуть дівчині, що це робить їх щасливими.

Але навіть зараз, коли діти подолали позначку 100 малюкнів з крейди, вони не планують зупинятися. "Було забавно вдавати, що брат може подорожувати і відправлятися в веселі пригоди", – каже Макейр.

14-річна дівчинка повинна повернутися в школу в середині серпня, тому поки вона планує малювати до того часу. "Нам це подобається, і ми такі щасливі, що це подобається іншим", – додала вона.