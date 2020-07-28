"Титанік" затонув 108 років тому, але пам'ять про нього залишається великою частиною світової культури. Тому 10-річний хлопчик Бріньяр Карл Бігіссон із Ісландії за 11 місяців створив найбільшу у світі копію корабля з 56 тисяч фігурок LEGO. Зараз Бріньярові 17 років і цей проєкт змінив його життя.

"Lego був важливою частиною мого життя з самого раннього віку. Через мої слабкі навички спілкування я завжди був один, грався теж сам, тому фігурки LEGO стали моїми найкращими друзями", – сказав Бріньяр, який мав захворювання аутизм, виданню Bored Panda.

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Працюючи з LEGO хлопчик розвинув свою уяву і креативність. В момент захоплення складання корабля він не відчував себе самотнім, адже був занадто зайнятий.

Як 10 річний хлопчик збудував "Титанік" з фігурок Lego

З чого все починалося? Коли йому було 9 років, Бріньяр відвідав LEGOLAND в Данії. Саме там він вперше побачив великомасштабні моделі з фігурок LEGO, і був дійсно зачарований їх масштабом. З часом хлопець захопився кораблями і вивчив все, що пов'язано з ними.



Хлопчик склав з Lego корабель / Фото Bored Panda

"Був один корабель, яким я дійсно був одержимий, це "Титанік". Я дізнався все, що можна було дізнатися про кораблі, і одного разу мені прийшла в голову ідея, що я хочу побудувати його копію", – розповів Бріньяр.

За його словами, дідусь Луллі допомагав йому створити спеціальні інструкції LEGO по справжнім кресленнях "Титаніка". А мама допомогла хлопцеві створити краудфандінговую сторінку, де він міг зібрати гроші, необхідні для покупки LEGO.

Крім того, мені запропонували складати модель корабля на складі. тому я приходив тудт щодня після школи і будував по 3-4 години протягом 11 місяців, поки, нарешті, не закінчив свою модель LEGO Titanic,

– каже Бріньяр.

Хлопчик з аутизмом збудував найбільшу копію "Титаніка" з Lego: дивіться фото

Як це змінило його життя

Тепер Бріньяр проводить літо, працюючи на поромі, який доставляє людей на сусідній острів. Окрім того, він вчиться на другому курсі середньої школи, і мріє стати капітаном.



Зараз Бріньяру Карлу Бігіссону 17 років / Фото Bored Panda

"Мені поставили діагноз аутизму, коли мені було 5 років, я багато боровся, коли виріс, і у мене дійсно не було друзів. Проте сьогодні я маю багато хороших друзів, я розвинув свої комунікативні навички, і у мене немає ніяких проблем з цим", – розповідає хлопець.



Бріньяр зворушений тим, що його історія надихає інших дітей і батьків, які проходять діагностику аутизму і бояться тощо, що буде в майбутньому. "Якщо вам дозволять розвивати свої навички на основі вашого інтересу, ви станете сильнішими", – додав хлопець.