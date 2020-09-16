У мережі набула шаленої популярності листівка, яку чоловік Роб Віттс намалював батьку 28 років тому. Тоді ще підліток привітав родича саркастичним текстом на саморобній картці. Що було написано на листку та чому батько не забув жарт сина – дивіться у матеріалі.

За даними Bored Panda, Роб Віттс працює в університеті. На дні народження він має особливу традицію зі своїм батьком: родичі обмінюються вітальними листівками, які колекціонують у своїх домівках. І на 42-ий день народження Роб отримав свій сюрприз, зроблений у підлітковому віці.

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Тоді юнак ще вчився у школі та не мав багато коштів на подарунки. Озброївшись олівцями і карткою, Роб Віттс створив саркастичну листівку, пожартувавши з батькового віку.

Ей, усі! Йому 42! Звичайно… Але ми не будемо звертати на це увагу, правда? З 42-им днем народження, тату, – написав хлопець.

Та упродовж 28 років батько Роба Віттса чекав на момент реваншу. Він спеціально зберігав листівку, щоб малюнок і напис зберігався до 42-го дня народження сина. І ось цей день настав, і щасливий батько вручив сюрприз нащадка, виправивши тільки імена та додавши фразу: "Гадаю, якщо ви чекаєте так довго, то що посієте, те й пожнете".



Чоловік отримав жартівливу листівку, яку сам створив 28 років тому / Фото Twitter



Жартівлива листівка на день народження / Фото Twitter

За словами мами Роба Віттса, батько чоловіка не робив це навмисно. Однак працівник університету не вірить у цю версію та жартома придумав свій сценарій цієї сцени.

"Я одразу уявив образ тата, який заходить у банк і каже: "Я хотів би відкрити свій сейф, будь ласка". Менеджер: "Час прийшов, сер?" Тато: "Так. Пора". Працівники банку одягають святкові капелюхи, з’являються келихи шампанського і менеджер каже: "Добре зіграно, сер. Чудова гра", – з гумором поділився Роб Віттс.

Історія настільки сподобалась користувачам мережі, що тисячі людей вподобали і поширили допис чоловіка.