Тільки напередодні весілля американка Кейсі дізналась, що у її нареченого є коханка. Дівчина вирішила зробити так, щоб цей день точно запам'ятався її обранцю і перед гостями провчила його.

Як повідомляє The Sun, перед довгоочікуваним весіллям Кейсі отримала анонімні повідомлення, в яких були скріншоти романтичного листування її обранця з іншою дівчиною. Дати вказували на те, що це відбувалось під час їхньої підготовки до церемонії. А щоб точно переконати американку в зраді, анонім надіслав їй ще й спільні фото чоловіка з коханкою.

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Останні повідомлення були написані лише кількома днями раніше. Мій мозок просто не міг зрозуміти, що відбувається. Правдивість цих повідомлень не піддавалася сумніву. Я просто знала, що це не вигадка,

– розповіла Кейсі.

Ймовірно, саме інша дівчина надіслала все це нареченій. Вкінці вона додала текст: "Я б не вийшла за нього заміж. А ти ще хочеш?"



Наречена дізналась про зраду напередодні весілля / Фото Insider

Розлютило Кейсі й те, що коханка її майбутнього чоловіка була повною її протилежністю: на відміну від білявої нареченої розлучниця була брюнеткою з темною засмагою. Та навіть через це дівчина вирішила не давати волю емоціям та не скасувала церемонії. А от про помсту вона точно не забула. І підійшла до цього Кейсі творчо і нестандартно.

Наречена таки вийшла до вівтаря, хоч її друзі наполягали цього не робити. Дівчина терпляче прослухала обітницю чоловіка та, коли дійшла її черга, при всіх гостях зачитала фрагменти його повідомлень коханці. Не упустила вона й частини, де її наречений розповідав про незвичні інтимні фантазії, що шокувало його батьків, а також чому наречена не є ідеальною для нього.

Після такого одкровення чоловік покинув церкву, не пояснивши нічого. А от Кейсі запросила всіх гостей на вечірку з нагоди викриття брехливого зрадника.