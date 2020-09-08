Німецькі модники Брітт Каньє і Гюнтер Краббенхофте не тільки є запрошеними гостями багатьох свят, але й руйнівниками стереотипів щодо пенсіонерів. Пара, не зважаючи на свій вік, залюбки приміряє стильні вбрання, які вже підкорили мережу.

Брітт Каньє і Гюнтер Краббенхофте завжди мали особливе ставлення до моди, однак своє життя пов'язувати з фешн-індустрією не стали. Чоловік до пенсії пропрацював шеф-кухарем в ресторані Берліна та отримував задоволення від своєї роботи. І тільки у зрілому віці пара почала втілювати свої ідеї у підборі вбрання, що стало більше, ніж просто хобі. Ефектні речі для Брітт і Гюнтера перетворились на стиль життя, який хочеться показати світу, повідомляє BoredPanda.

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Відтоді пара пенсіонерів, незважаючи на свій вік, стала активними гостями на культурних і світських заходах, концертах і танцмайданчиках, в ресторанах і кав'ярнях. І куди б чарівні Брітт Каньє і Гюнтер Краббенхофте не подались, всюди привертали увагу перехожих.

І головний козир цієї парочки – не боятись виглядати ефектно. Для цього німецькі пенсіонери ретельно підбирають аксесуари та одяг, а їхньому стилю можуть позаздрити навіть підлітки.

Пенсіонери вражають Берлін своїми стильними виходами / Фото BoredPanda

Кожен з модників має свою інстаграм-сторінку, де за їхнім життям стежать тисячі користувачів мережі. Полюбляють Брітт Каньє і Гюнтер Краббенхофте ділитись з людьми своїми спогадами чи враженнями від світських виходів. Так, чоловік в одному з дописів розповів, що колись надавав перевагу темному вбранню, яке допомагало йому злитись із натовпом.

"У Ґановері, де я виріс, ми звикли бігати в мініспідницях, коли вони тільки виходили для чоловіків. Поєднували їх з римськими сандалями. Але ми швидко переросли це. Коли ж я приїхав у Кройцберг понад 30 років тому, в основному одягався у чорне, маючи типовий і непримітний вигляд. Але завжди додавав щось особливе", – розповів чоловік.

Тепер же навіть чорне вбрання пенсіонера виглядає неперевершено. А коли поряд з ним тендітна Брітт, образ Гюнтера стає ще ефектнішим.



Пенсіонери з Німеччини / Фото BoredPanda