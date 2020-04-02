Пари, які разом набирають вагу, мають міцніший шлюб: дослідження

Які найкращі показники щасливих і успішних стосунків чи шлюбу? Згідно з новим дослідженням, один з найкращих способів зрозуміти, чи триватимуть ваші стосунки довго та щасливо, – це оцінка ваги партнерів.

Дослідження Національного центру інформації про біотехнології з’ясувало, що пари, які задоволені своїм шлюбом, як правило, разом набирають вагу.

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Як проводили дослідження? Протягом чотирьох років дослідники стежили за молодятами, двічі на рік вимірюючи такі фактори, як ріст, вага, сімейне задоволення, стрес та проблеми.

В результаті, стало відомо, що загальне задоволення від шлюбу з часом відображається на збільшенні або втраті ваги кожного з подружжя. Натомість ті люди, які залишалися стрункими, повідомили, що їхні шлюби закінчилися розлученням.



Сніданок пари / Фото Freepik

Як вага впливає на шлюб? З точки зору здоров’я, задоволення стосунками сприяє покращенню здоров’я, зокрема їжа може долати стрес та напруженя в парі.

З точки зору стосунків, підтримання ваги мотивоване насамперед бажанням зацікавити партнера. До того ж, пари мають менше стресу щодо своєї зовнішності.