Часто батьки обманюють маленьких дітей, навіть не усвідомлюючи цього. Але психологи стверджують, що і найменше брехня може мати наслідки. Тому ми підготували 5 фраз, в яких дорослі зазвичай брешуть дітям.

Вчені провели дослідження і з’ясували, що діти 5-7 років, які дізналися, що батьки їх обманювали, в майбутньому будуть брехати так само. Тому дорослим варто контролювати те, що говорять дітям, передає видання WoMo.

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За словами експертів, не можна брехати навіть маленьким дітям, які не завжди цього розуміють. Навпаки – основне завдання батьків – створити здорову комунікацію з малечею.

Нижче наведені найпоширеніші приклади, коли батьки обманюють своїх дітей, і чому це все-таки не працює.

5 фраз, які не варто говорити своїм дітям

"Боляче не буде"

Дуже часто малюки бояться йти до стоматолога чи до медсестри, яка має зробити укол, тому батьки запевняють своє чадо, що буде зовсім не боляче. Проте ці слова не допоможуть дитині впоратися з болем або дискомфортом.

Натомість експерти радять батькам оточити дитину атмосферою безпеки і відкритості, де б дитина відчула, що може щиро говорити про свої почуття. Можна використати такі фрази: "Я знаю, що тобі страшно", "Ти виглядаєш сумним", і це допоможе дитині відкритися.



Мама заспокоює дитину / Фото Passion

"Все буде добре"

З часом кожна дитина стикається з труднощами, до прикладу, помітивши щось в новинах або на власні очі побачивши трагедію. І дорослі часто кажуть, що все буде добре замість того, щоб відверто поговорити. Але це не допоможе дитині почуватися в безпеці.

Замість цієї фрази можна сказати: "Я зроблю все, що в моїх силах, щоб захистити тебе", "Розкажи мені, що ти відчуваєш", "Я люблю тебе, і ми постараємося зробити все можливе, щоб впоратися з цим разом" тощо.

"Я б ніколи не зробив цього в твоєму віці"

Батькам краще уникати таких фраз, навіть якщо вони правдиві. Бо ці слова створюють відчуття порівняння дитини з батьком, і малечі боляче, що її не сприймають такою, якою вона/він є. Краще чесно і прямо сказати, що дитина засмутила своїм вчинком.

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"Все, я залишаю тебе тут!"

Деякі батьки залякують цією фразою дитину, коли малеча погано поводиться десь в публічному місці. Але, почувши такі слова, дитина може відчути страх і навіть паніку. Психологи радить батькам в цьому випадку дати дитині можливість вибрати, що його буде чекати за погану поведінку: "Або ти вийдеш разом з мамою з магазину зараз же, або я винесу тобі на руках".

"Ти найкращий"

Безперечно всі батьки люблять свою дитину і вважають її/його найкращою у світі. Але дорослим не варто постійно казати дитині, що вона краща у всьому (навчанні, спорті, грі на піаніно тощо), бо це, напевно, часто не є правдою.

До того ж, ця фраза може негативно відбитися на самооцінці дитини. Вчені кажуть, що люди, яких багато хвалили в дитинстві, глибоко переживають свої невдачі в майбутньому. За словами експертів, краще відзначати те, скільки зусиль доклала дитина і це буде для неї великим стимулом.