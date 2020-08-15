В мережі користувачі ще більше переконуються, що світ – неймовірно тісний. Дівчина опублікувала в твіттері фотографію щасливої матері з бойфрендом і випадково знайшла зведену сестру.

Дівчина розмістила у своєму профілі фотографію, на якій її маму обіймає новий бойфренд. За її словами, мама розлучилась з батьком, який постійно їй зраджував, і тепер вона знайшла нове кохання. Зараз вони живуть в місті-курорті Кабо у Каліфорнії та насолоджуються життям, повідомляє Bored Panda.

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Спочатку дівчинку вітали з радісними подіями у житті її матері і тішились за нове щастя жінки. Втім згодом один коментар іншої користувачки насторожив всіх не на жарт. За словами користувачки, на фотографії – її рідний батько, а щоб підтвердити свої слова, вона опублікувала фотографію з ним та з молодшими братом і сестрою.



Дівчина з твіттеру розповіла про нового коханого мами / Twitter / @briseida

Спочатку користувачі соцмереж сприйняли нового бойфренда за зрадника, який на стороні закрутив роман з іншою жінкою, поки вдома його чекають діти і дружина. Але донька чоловіка встигла всіх заспокоїти, що її батько давно розлучився з матір'ю, просто вона не знала про його нову кохану і була неабияк здивована, що дізналась про це у такий дивний спосіб.



Донька побачила батька з новою коханою в мережі / Twitter / @kenna

Тепер дівчата мріють про спільну зустріч, адже в майбутньому у них є всі шанси поріднитись.

Якщо ми коли-небудь зустрінемось, це буде дуже весело,

– прокоментувала ситуацію донька щасливої мами.



Дівчата вже планують спільну зустріч / Twitter / @briseida