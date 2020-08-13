Часто в сім'ях між свекрухою та невісткою виникає запекла боротьба. Постійні конфлікти не дають спокійно жити і псують стосунки. Психолог дала корисні поради для свекрух, які прагнуть налагодити спілкування з невісткою і бути потрібними у сім'ї сина.

У стосунках матері з обраницею сина дуже багато залежить саме від мудрості та чуйності свекрухи. Звісно, що кожна мама прагне, щоб поруч із сином була хороша, достойна дівчина, проте вона ніяк не може повпливати на те, кого нащадок покохає. Саме тому свекрухам варто налагоджувати стосунки з невістками. Як це зробити розповіла психолог Наталія Сідорьонок, пише tsn.ua. Читайте також Конфлікти зі свекрухою та тещею: поради психолога, як з ними дружно жити Як зберегти хороші стосунки з невісткою Погляньте на невістку очима сина

Поважайте вибір сина. Навіть якщо вам не подобається невістка, не показуйте це йому чи самій обраниці. Придивіться до дівчини і намагайтеся розгледіти у ній ті риси, які притягують вашого сина. Розгледівши найкращі якості, вам буде легше полюбити невістку. Пам'ятайте, що погане ставлення до коханої сина може зіпсувати стосунки з ним.

Поважайте вибір сина. Навіть якщо вам не подобається невістка, не показуйте це йому чи самій обраниці. Придивіться до дівчини і намагайтеся розгледіти у ній ті риси, які притягують вашого сина. Розгледівши найкращі якості, вам буде легше полюбити невістку. Пам'ятайте, що погане ставлення до коханої сина може зіпсувати стосунки з ним. Не повчайте

Повчання лише дратуватимуть, але точно не допоможуть знайти контакт. Сім'я сина – це окремий союз, де є свої правила і традиції. Перед тим, як сказати щось повчальне задумайтеся, чи на місці дівчини ви б дослухалися, чи вчинили по-своєму.

Повчання лише дратуватимуть, але точно не допоможуть знайти контакт. Сім'я сина – це окремий союз, де є свої правила і традиції. Перед тим, як сказати щось повчальне задумайтеся, чи на місці дівчини ви б дослухалися, чи вчинили по-своєму. Не порівнюйте обраницю сина з його попередніми дівчатами

Якщо раніше у вашого сина вже були стосунки, то в жодному разі не намагайтеся знайти в попередніх дівчатах позитивні риси, яких немає у його нинішньої коханої, і дорікнути їй цим. Це лише загострить стосунки між вами.

Свекруха та невістка / Фото: podarunki.in.ua Не розповідайте дитячі таємниці сина

Ніколи не розкривайте дитячі секрети свого сина. Він сам розповість обраниці те, що вважатиме за потрібне.

Ніколи не розкривайте дитячі секрети свого сина. Він сам розповість обраниці те, що вважатиме за потрібне. Допомагайте тільки тоді, коли просять

Якщо вас не просять, не варто намагатися допомогти. Вирішивши провести день у помешканні сина задумайтеся, чи були б ви раді несподіваному приходу свекрухи. Не варто допомагати у приготуванні їжі, прибиранні та інших домашніх справах тоді, коли вас про це не просять. Те саме стосується і порад. Якщо новоспеченому подружжю буде потрібна ваша допомога, то ви обов'язково про це дізнаєтеся.

Якщо вас не просять, не варто намагатися допомогти. Вирішивши провести день у помешканні сина задумайтеся, чи були б ви раді несподіваному приходу свекрухи. Не варто допомагати у приготуванні їжі, прибиранні та інших домашніх справах тоді, коли вас про це не просять. Те саме стосується і порад. Якщо новоспеченому подружжю буде потрібна ваша допомога, то ви обов'язково про це дізнаєтеся. Не вимагайте подяки

Часто свекруха сама собі знаходить роботи, а потім вимагає від дітей подяки та співчуття. Якщо ви хочете допомогти, то робіть це з любов'ю, а не тому, що очікуєте вдячності від дітей.

Часто свекруха сама собі знаходить роботи, а потім вимагає від дітей подяки та співчуття. Якщо ви хочете допомогти, то робіть це з любов'ю, а не тому, що очікуєте вдячності від дітей. Не беріть на себе виховання внуків

З часом світ змінюється і так само змінюється виховання дітей. Ваш син із невісткою самостійно здатні навчити нащадків усьому необхідному та виховати гідних людей. Проводьте час із внуками, розповідайте цікаі та, водночас, повчальні історії. Проте не беріть на себе їх виховання.

З часом світ змінюється і так само змінюється виховання дітей. Ваш син із невісткою самостійно здатні навчити нащадків усьому необхідному та виховати гідних людей. Проводьте час із внуками, розповідайте цікаі та, водночас, повчальні історії. Проте не беріть на себе їх виховання. Не звинувачуйте у всьому невістку

У сім'ях трапляються сварки, конфлікти і дуже часто свекрухи звинувачують у цьому лише невістку. Проте вони не знають, що трапилося, за яких обставин. Син із дружиною можуть самостійно розібратися у своїх стосунках і не варто накручувати його проти коханої.

У сім'ях трапляються сварки, конфлікти і дуже часто свекрухи звинувачують у цьому лише невістку. Проте вони не знають, що трапилося, за яких обставин. Син із дружиною можуть самостійно розібратися у своїх стосунках і не варто накручувати його проти коханої. Поважайте невістку

У сучасному суспільстві багато жінок не лише чудові матері та дружини, а й самодостатні особистості, які часто мають власний бізнес та не залежать фінансово від чоловіка. У такому випадку свекрусі варто бути більш коректною та доброзичливою, не дорікати невістці у тому, що вона мало часу приділяє побутовим справам.