19:47
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Фанати відлупцювали українського тренера після розгромної поразки та вильоту команди

1834 Читать новость на русском
Костянтин Фролов
Костянтин Фролов / Соцмережі

Напередодні у Полтаві проходив футбольний матч між місцевим однойменним клубом і одеським "Чорноморцем" за право виступів у Прем'єр-лізі. Одразу після гри фанати "моряків" із кулаками накинулися на тренера своєї команди Костянтина Фролова.

Річ у тім, що ФК "Полтава" представляє Першу лігу, але оскільки колектив посів другу сходинку у турнірній таблиці, то відповідно отримав право брати участь у перехідних матчах за право виступів у вищому дивізіоні. Суперником полтавців став одеський "Чорноморець", який розмістився на передостанній одинадцятій позиції у Прем’єр-лізі.

Читайте також: Ще одна бійка за участю фанів "Ліверпуля" сталась у Києві: з'явились фото

Перша гра завершилась із рахунком 1:0 на користь "моряків", а другій розгромну вікторію (3:0) уже відсвяткували полтавці, відтак наступного сезону одеська команда змушеною буде понизитись у класі.

Як пише ресурс "Odessa.online", це неабияк не сподобалося фанатам команди, які і накинулися на тренера. А сталося це, коли наставник після гри підійшов до трибуни, аби подякувати їм за підтримку та, судячи з усього, вибачитися за те, що команда не виконала завдання збереження місця в Прем'єр-лізі,

"Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників вирішили не витрачати час на розмови та висловили своє обурення серією ударів по голові наставника "Чорноморця", якому довелося терміново покинути місце події. Результат – гематома навколо лівого ока", – зазначають журналісти.

Фролов, побиття, Чорноморець, Одеса, УПЛ, Прем'єр-ліга, фанати
Побитий Костянтин Фролов потрапив у ефір одного з українських телеканалів 

Також видання припускає, що, вірогідно, саме з цієї причини Костянтин Фролов не був присутнім на післяматчевій прес-конференції.

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що частину приміщень стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж.

Теги: Новини України Новини Полтави Новини спорту Сутички Ультрас Кримінальні новини Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
сьогодні, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 412
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сьогодні, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 1678
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2726
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1830
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2969
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук