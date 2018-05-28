Фанати відлупцювали українського тренера після розгромної поразки та вильоту команди

Напередодні у Полтаві проходив футбольний матч між місцевим однойменним клубом і одеським "Чорноморцем" за право виступів у Прем'єр-лізі. Одразу після гри фанати "моряків" із кулаками накинулися на тренера своєї команди Костянтина Фролова.

Річ у тім, що ФК "Полтава" представляє Першу лігу, але оскільки колектив посів другу сходинку у турнірній таблиці, то відповідно отримав право брати участь у перехідних матчах за право виступів у вищому дивізіоні. Суперником полтавців став одеський "Чорноморець", який розмістився на передостанній одинадцятій позиції у Прем’єр-лізі.

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Перша гра завершилась із рахунком 1:0 на користь "моряків", а другій розгромну вікторію (3:0) уже відсвяткували полтавці, відтак наступного сезону одеська команда змушеною буде понизитись у класі.

Як пише ресурс "Odessa.online", це неабияк не сподобалося фанатам команди, які і накинулися на тренера. А сталося це, коли наставник після гри підійшов до трибуни, аби подякувати їм за підтримку та, судячи з усього, вибачитися за те, що команда не виконала завдання збереження місця в Прем'єр-лізі,

"Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників вирішили не витрачати час на розмови та висловили своє обурення серією ударів по голові наставника "Чорноморця", якому довелося терміново покинути місце події. Результат – гематома навколо лівого ока", – зазначають журналісти.



Побитий Костянтин Фролов потрапив у ефір одного з українських телеканалів

Також видання припускає, що, вірогідно, саме з цієї причини Костянтин Фролов не був присутнім на післяматчевій прес-конференції.

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що частину приміщень стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж.