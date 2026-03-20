Зображення виявили під час аналізу понад трьох мільйонів документів, оприлюднених Міністерством юстиції США наприкінці січня. Про це пише Radar Online.

Дивіться також "Щиро розкаювався": особистий адвокат Епштейна запевняє, що нічого не знав про його злочини

Що відомо про "шпигунську кімнату" Епштейна?

Архів містить численні фото інтер'єрів особняка на Верхньому Іст-Сайді, який відвідували впливові представники політики, бізнесу та шоу-бізнесу. На одному з найбільш обговорюваних фото видно кімнату з великою кількістю моніторів і записувального обладнання.

За попередніми оцінками, камери могли охоплювати спальні, коридори та спільні приміщення будинку. Джерела, обізнані з розслідуванням, припускають, що система могла використовуватися для запису гостей без їхнього відома – з метою подальшого тиску. За їхніми словами, розташування камер і технічне оснащення вказують на продуману систему збору компрометуючих матеріалів.

Раніше деякі ймовірні жертви вже заявляли про наявність прихованих камер у будинках Епштейна. Нові матеріали з його резиденції у Флориді також можуть свідчити про відеоспостереження в робочих приміщеннях. Документи також містять фото інтер'єрів із відвертим декором, які слідчі назвали "тривожними". Водночас оприлюднені знімки із гостями не є доказами їхньої причетності до можливих злочинів.

Правоохоронці зазначають, що поява зображення "шпигунської кімнати" підсилює питання про масштаби діяльності Епштейна та можливу участь інших осіб. Розслідування триває.

"Файли Епштейна": останні новини

  • 10 березня на ранчо Зорро в Нью-Мексико, що раніше належало Джеффрі Епштейну, розпочалися обшуки в рамках відновленого розслідування про сексуальні злочини. Відомо, що експерти сумніваються у значних результатах через довгий проміжок часу, але слідчі дії можуть підтвердити свідчення жертв.

  • Раніше, Міністерство юстиції США оприлюднило протоколи інтерв'ю ФБР із жінкою, яка стверджує, що Трамп сексуально домагався її, коли вона була підлітком. Сам же Трамп заперечує звинувачення, а прессекретарка Білого дому назвала їх "абсолютно безпідставними" та без доказів.

  • Крім того, стало відомо, що Ілон Маск у 2012 – 2013 роках листувався з Джеффрі Епштейном, цікавлячись світськими заходами на його острові. Листування відбулося після того, як Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх, а помічники фінансиста намагалися організувати його візит до SpaceX.