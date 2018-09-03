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ФБР намагалося завербувати російського мільярдера Дерипаску, – The New York Times

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / Фото з відкритих мереж

Із 2014-го до 2016 року ФБР і Міністерство юстиції США безуспішно намагалися завербувати російського олігарха Олега Дерипаску у свого інформатора.

Про це із посиланням на колишніх та чинних російських чиновників, а також людей з оточення бізнесмена повідомляє The New York Times.

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За словами неназваних джерел, Дерипасці пропонували допомогу в отриманні візи в США обмін на інформацію, що стосується російської організованої злочинності та тієї допомоги, яку Росія ймовірно надавала президенту Трампу під час передвиборчої кампанії, зауважує видання.

Агенти ФБР розпитувати російського товстосума  про те, чи міг Пол Манафорт – його колишній діловий партнер, який пізніше став главою передвиборного штабу Дональда Трампа, – бути сполучною ланкою між передвиборчим штабом і Кремлем, 
– йдеться у статті.

У реалізації програми ФБР із вербування російських олігархів брали участь Брюс Ор, чиновник Міністерства юстиції, який недавно став об'єктом критики з боку глави Білого дому, і Крістофер Стіл, колишній співробітник британської розвідки, який зібрав досьє, що підтверджує наявність зв'язків між передвиборчим штабом Трампа та Росією, зазначає газета.

Систематичні спроби американських спецслужб домогтися від російських олігархів згоди на співпрацю не принесли ніяких результатів, додає NYT.

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
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