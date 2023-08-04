Місто, де горіла нафтобаза окупантів: показуємо на карті, де розташована Феодосія
В анексованому Криму, а саме в тимчасово окупованій Феодосії, вночі 4 серпня пролунали гучні вибухи. Очевидці повідомляли, що у місті, ймовірно, горіла нафтобаза.
Крім цього, окупанти також бідкалися на гул, схожий на звук безпілотника. Також у місті працювала ворожа протиповітряна оборона, пише 24 Канал.
Цікаво Важлива база російських ракетоносії: показуємо Новоросійськ на карті
Де розташована українська Феодосія
Близько 3 години ночі користувачі мережі почали повідомляти, що у Феодосії чули звуки, схожі на вибухи. Місцеві запевняли, що місто буцімто "атакували безпілотники".
Згодом кількість вибухів стала зростати й повторюватися. Цілком можливо, що по безпілотниках працювала ворожа система ППО.
Де розташована Феодосія: дивіться на карті
Згодом у мережі почали з'являтися кадри, як після роботи протиповітряної оборони пролунав потужний вибух, а потім утворився спалах. Чоловік, що це знімав, сказав, що нібито "вдарили по нафтобазі".
Також в окупованій Феодосії чули звук, який нагадував автоматні черги. По місту помчали карети швидкої допомоги. Самі окупанти "бавовну" у Феодосії поки що ніяк не коментували.
У Криму постійно щось "палає"
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала постійні "бавовни" в анексованому українському Криму. Вона зазначила, що сезон у самому розпалі й він не планує закінчуватися.
- Кілька днів тому вибухи чули й біля Гвардійського у Криму. Зокрема, там розташований авіаполк російських окупантів.
- Також на початку серпня вибухи лунали й в окупованому Севастополі. Там могло прилетіти по одному з найбільших військово-морських флотів країни-агресорки.
- Наприкінці липня лунали вибухи й в тимчасово окупованому Сімферополі. За повідомленнями місцевих, по місту розлетілося близько 8 вибухів.
- Про наслідки бавовни у Криму висловився і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що удари по півострову не лише мають стратегічне значення для українських військових, "бавовна" також знесилює росіян.