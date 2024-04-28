Росіяни поширюють новий фейк: заявляють про "арешт Залужного"
Джерело:SPRAVDI
У мережі російські пропагандисти розповсюджують фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським".
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Черговий фейк від росіян
Російські пропагандисти заявляють, що Зеленський нібито віддав наказ СБУ, щоб ті тримали Залужного під посиленою охороною.
Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського,
– зазначається у повідомленні.
Насправді ж, Залужного ніхто не арештовував, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, його було призначено у Велику Британію.
Зазначається, що цим фейком росіяни намагаються здути пил із наративу про "конфлікт Зеленського та Залужного".
Фейк росіян / Фото SPRAVDI
Фейки росіян: останні новини
- Раніше росіяни розповсюджували фейк про те, що йде підготовка до наступу на Сумську область. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що таким чином окупанти продовжують кампанію "пропаганди страху" на прикордонні регіони України.
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- Варто згадати, що на початку березня у ГУР попереджали, що Росія планує запустити наступну обширну дезінформаційну кампанію проти України, відому як "Майдан-3". Кремль має намір підірвати українське суспільство зсередини, поширюючи наративи про "зраду" та використовуючи максимально чутливі теми для маніпуляції.