Фігуранти "кремлівського списку" за один день втратили чималу суму

Активи російських мільярдерів, що потрапили в "кремлівський список" США, за день подешевшали на 1,06 мільярд доларів. Хоча загалом ринок не надто активно відреагував на американську доповідь.

За основу розрахунків було взято дані онлайн-рейтингу Forbes, які оновлюються в реальному часі, пише "РБК".

Читайте також: "Кремлівська доповідь" США: як і коли список подіє на оточення Путіна

Після публікації доповіді, в якому опинилися 96 російських бізнесменів, їх сукупний статок зменшився на 1,06 мільярд доларів.

Найбільше в абсолютному вираженні подешевшали активи Вагіта Алекперова (ЛУКОЙЛ) – на 226 мільйонів доларів, Володимира Лісіна (НЛМК) – на 205 мільйонів доларів та Сулеймана Керімова ("Полюс") – на 102 мільйонів доларів.

Хоча є й ті, хто збільшив свої активи.

Як змінилися статки російських олігархів за один день післ яоголошення "кремлівської доповіді"

У процентному вираженні російські мільярдери зі списку США "подешевшали" лише на 0,3%, виходячи з даних Forbes (їх сукупне багатство оцінюється зараз в 420 мільярдів доларів).

Читайте також: Низка фігурантів "кремлівського списку" мають бізнес в Україні

Список олігархів, підготовлений Мінфіном США на виконання статті 241 закону "Про протидію недругам Америки через санкції" (CAATSA), повністю збігся з торішнім рейтингом росіян – доларових мільярдерів Forbes. Ринок сприйняв таку широту списку як ознаку того, що адміністрація Дональда Трампа підійшла до цього питання формально, без бажання вводити додаткові санкції проти російського бізнесу.

Мінфін США підкреслив, що список – це просто список, а не перелік осіб, які підпадають під санкції, навіть в потенціалі. У публічній версії доповіді немає ніякої негативної інформації щодо фігурантів списку.