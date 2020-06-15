Мер Дніпра Борис Філатов вирішив оригінальну перейменувати одну з вулиць міст. Зокрема, він хоче, аби вулиця Короленка тепер мала назву "тупик Коломойського".

Ініціатива Філатова щодо появи тупика Коломойського в Дніпрі

Про це мер Дніпра повідомив у фейбуці. За його словами, він уже подав відповідне клопотання. Як текст, так і сам документ чиновник також оприлюднив.

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Філатов запропонував ще дві альтернативні назви – "вулиця Змита" чи "балка медіахолдингу УНІАН і 1+1". Водночас на фасадах будівель мають розмістити барельєфи з зображенням журналістів – на переконання ФІлатова, авторів фальшивок.

Він додав, що комісії запропоновали провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед жителів територіальної громади з метою обговорення нових назв.

Саме тієї вулиці, про яку, контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну, що "її повністю змило дощем після дорогої реконструкції", хоча ця вулиця є неушкодженою. Ця вулиця тепер як ховрах, яку люди, які називають себе журналістами, не бачать, а вона є. І тепер вона стане пам'ятником їхньої брехні, підлості та безчестя,

– пояснив свій крок Філатов.

Також мер Дніпра заявив, що наступною перейменують "Дніпро-Арену", яку начебто знищив все той же Коломойський. Очікують, що нова назва буде "АренаБена" (Беня – прізвисько Коломойського – 24 канал). А далі перейменовуватимуть все те, що чого ця людина мала стосунок у рідному місті.

Про що мовилося у матеріалі ТСН щодо вулиці Короленка

13 червня у місті вирувала негода. І як наслідок, за словами журналістів, затопило центральну вулицю Короленка, на реконструкцію якої витратили майже 102 мільйони гривень з місцевого бюджету. Однак реконструкцію тут ще на 100% не завершили.

Представники ЗМІ додають, дніпряни вважають, що причиною аварії стали забиті ринви та водовідведення, які не впоралися зі зливою. Отже, вода затопила магазини, які розташовано на цокольному поверсі.

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Дивіться сюжет ТСН про наслідки дніпровської негоди на вулиці Короленка

Хто такий Ігор Коломойський: коротко

Це український олігарх і один із найбагатших людей в Україні.

Народився він у колишньому Дніпропетровську (нинішня назва – Дніпро). Наразі йому – 57 років.

Є співвласником групи "Приват" . Свого часу був членом наглядових рад уже державного "Приватбанку".

. Свого часу був членом наглядових рад уже державного "Приватбанку". Коломойський володіє медіахолдингом "Главред-медіа" та медіагрупою "1+1".

Також він здійснює контроль над низкою комерційних підприємств, зокрема над нафтопереробним комплексом "Галчина", кількома жиркомбінатами, компаніями "ДніпроАзот" та "Телесистеми України", заводом "Червона гвардія", авіакомпаніями "Роза вітрів" і МАУ.

зокрема над нафтопереробним комплексом "Галчина", кількома жиркомбінатами, компаніями "ДніпроАзот" та "Телесистеми України", заводом "Червона гвардія", авіакомпаніями "Роза вітрів" і МАУ. Його статки оцінюють у 1,48 мільярда доларів.

У 2014 – 2015 роках Коломойських очолював Дніпропетровську ОДА.

Має українське, ізраїльське і кіпрське громадянство.

Дивіться програму "Олігархи" про Ігора Коломойського: відео 24 каналу