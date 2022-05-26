Фінляндія допоможе у відбудові українських міст та підтримає освітню реформу
Джерело:Кабінет Міністрів України
Фінляндія допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти. Також держава підтримає освітню реформу в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глави уряду Фінляндії та України домовилися про залучення країни до відновлення інфраструктури з використанням передових технологій і європейських параметрів.
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"Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проєкти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступити до роботи", – зазначив Шмигаль.
Також під час зустрічі у Києві прем'єрка Фінляндії Санна Марін та Денис Шмигаль підписали угоду про продовження проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року. Він передбачає фінансову підтримку освітньої реформи з боку Фінляндії у розмірі до 6 мільйонів євро та до 2 мільйонів євро з боку Європейського Союзу.
Ми високо цінуємо й ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на допомогу Україні,
– додав голова українського уряду.
Глави уряду Фінляндії та України підписали важливу угоду / Фото пресслужби Кабміну
Також Марін й Шмигаль домовилися про тісну координацію взаємодії у рамках ЄС. Зокрема про допомогу з боку Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства у Євросоюзі.
Прем'є-міністерка Фінляндії наголосила, що Україна – це вже фактично член європейської родини. За її словами, фінська сторона разом з Євросоюзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.
Відбудова України через війну: що відомо
- Українська влада вже почала обговорювати чіткий план для відновлення держави, до розробки якого долучилися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.
- Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що американська сторона після закінчення війни допомагатиме відбудовувати Україну. Мовиться не лише про гроші, а й про використання новітніх технологій.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що відновлення України починатимуть з транспортного сполучення та зачистки територій, де тривали бойові дії.
- Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що передовсім Росія повинна оплатити відбудову України. Саме вона відповідає за всі ті руйнування, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення.
- Данія погодилася взяти участь у відбудові українського Миколаєва, який потерпає від обстрілів російських військових.
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