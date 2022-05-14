Фінляндія та Туреччина проведуть переговори під час зустрічі НАТО у Берліні

Фінляндія і Швеція висловили бажання приєднатися до НАТО, що негативно оцінили в Туреччині. Глави МЗС Фінляндії та Туреччини вирішили зустрітися, щоб щоб прояснити всі питання щодо вступу скандинавської країни до НАТО.

Турецький міністр розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо курдів

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив про зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Свою заяву Хаавісто зробив перед неформальною зустріччю з головами відомств країн НАТО у Берліні.

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"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", – сказав Хаавісто й додав, що він 13 травня розмовляв телефоном зі своїм "хорошим колегою" міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Очільник турецького МЗС Чавушоглу, який також перебуває у Берліні, розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо підтримки Робочій партії Курдистану.

"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують РПК та YPG та взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська. Тому неприйнятно та обурливо, що наші друзі та союзники підтримують цю терористичну організацію", – заявив Чавушоглу.

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