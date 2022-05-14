Фінляндія та Туреччина проведуть переговори під час зустрічі НАТО у Берліні
Джерело:Reuters
Фінляндія і Швеція висловили бажання приєднатися до НАТО, що негативно оцінили в Туреччині. Глави МЗС Фінляндії та Туреччини вирішили зустрітися, щоб щоб прояснити всі питання щодо вступу скандинавської країни до НАТО.
Турецький міністр розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо курдів
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив про зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Свою заяву Хаавісто зробив перед неформальною зустріччю з головами відомств країн НАТО у Берліні.
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"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", – сказав Хаавісто й додав, що він 13 травня розмовляв телефоном зі своїм "хорошим колегою" міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
Очільник турецького МЗС Чавушоглу, який також перебуває у Берліні, розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо підтримки Робочій партії Курдистану.
"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують РПК та YPG та взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська. Тому неприйнятно та обурливо, що наші друзі та союзники підтримують цю терористичну організацію", – заявив Чавушоглу.
Фінляндія і Швеція хочуть в НАТО, але Туреччина висловила протест
- Військова агресія Росії проти України змусила Фінляндію та Швецію відмовитися від політики військового нейтралітету. В обох країнах почала рости підтримки курсу до НАТО. Стокгольм і Гельсінкі хочуть подати спільну заявку вже найближчим часом.
- Та наміри шведів і фінів не підтримав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що Анкара проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО та назвав їх "пансіонатами для терористів".
- Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії заявили, що для їхніх країн стала несподіванкою різка позиція Туреччини, яка донедавна нібито підтримувала їх.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина в жодному разі не планує блокувати процес. За його словами, Ердоган закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Зауважимо, що проти членства Швеції та Фінляндії у НАТО раптово висловився президент Хорватії Зоран Міланович. Він пригрозив заблокувати їх вступ до Альянсу.
- Очікувано проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО виступили в Росії, де не мають фактичного впливу на це рішення. У МЗС Росії офіційно пригрозили обом країнам. Також погрози посипалися з російської Держдуми, де заговорили про ядерну зброю.
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