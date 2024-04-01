Таємниці російського флоту: "Атеш" роздобув документи з грифом "секретно"
Джерело:АТЕШ
Партизани здійснили чергову успішну вилазку у тил ворога. Цього разу вони побували на підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні "очей" для російських кораблів.
Так, агент "Атеш" потрапив в "Науково-виробничий комплекс Пуск" і зумів роздобути низку важливих документів.
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"Нутрощі" ворожих кораблів
Матеріали стосуються комплектуючих російських кораблів. Зокрема, вони містять технічні характеристики оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01".
Цей прилад служить для спостереження та ціленаведення. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну поінформованість та можливості виявлення цілей.
Зазначимо, що закрите акціонерне товариство "НПК Пуск" – це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження та кораблеводства, а також виявлення надводних і берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження та розробки в цій галузі.
Партизани повідомили, що здобуту документацію передали Силам оборони.
Таємні документи щодо флоту окупантів / Фото "Атеш"
Нагадаємо, що захисники активно працюють над зменшенням чисельності російського флоту. Так, за словами речника ВМС Плетенчука, за понад 2 роки війни Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту країни – агресорки. Водночас з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два.
Інші здобутки "АТЕШ"
- Нещодавно партизани отримали у розпорядження лист директора департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Андрія Перегудова, який вимагає від Дубненського машинобудівного заводу збільшити обсяги виробництва ракет типу Х-32. У 2024 році окупанти хочуть виготовити 224 ракети на цьому заводі, однак не встигають.
- У лютому агент "Атеш" здійснив диверсію на російській залізниці в районі селища Первомайськ Тамбовської області. Саме нею окупанти перевозили ракети, якими атакують Україну.
- Учасники руху опору виявили координати системи ППО, а саме "Панцир С-1" на Чкаловському аеродромі, що розташований у місті Щелково Московської області.
- У Севастополі партизани встановили місцезнаходження складів із ракетами.