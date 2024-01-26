Рубль злетить до кінця року: чому доходи Росії невпинно зменшуються
Росія витрачає величезні кошти на війну проти України. Вже була інформація, що Кремль витратив майже половину ліквідної частини фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день". Там пішло 4 з 9 трильйонів рублів.
Про це 24 Каналу розповів експерт з нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що частина ресурсів з цього фонду національного добробуту Росії арештована за кордоном. Зараз там є лише юані та золото.
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Намагаються тримати курс рубля
Як наголосив Крутихін, Кремль активно продає золото, щоб фінансувати російський бюджет. При нинішніх цінах на нафту окупанти не мають можливості звести його без дефіциту.
Раніше вважалося, що для цього потрібно продавати 1 барель нафти за понад 71 долар. Свого часу вдавалося продавати навіть за 78 доларів, але дефіцит все одно був.
Дефіцит треба поповнювати. Мусять брати з цієї "копілки" гроші. Зараз є аргументовані висновки незалежних російських економістів. Вони кажуть, що, якщо такими темпами і далі будуть спустошувати цей фонд, то за 1 – 2 роки його вже не буде. А потім вони не матимуть звідки взяти грошей,
– сказав Крутихін.
Тоді залишиться єдиний варіант – девальвація рубля. Зараз Кремль штучно підтримує курс, але цього всього недостатньо. До прикладу, нещодавно він просів на 1% щодо долара, а щодо юаня – на 1,5%.
Те, що штучно підтримують курс рубля – це очевидно. Але цього недостатньо. Що вони не робитимуть, курс все одно злетить. Думаю, що це доволі швидко станеться. Рубль злетить до кінця року,
– підкреслив Крутихін.
Ситуація в Росії: коротко
- Упродовж 2023 року Росія витратила значну частину коштів з ліквідної частини фонду національного добробуту. Російські ЗМІ повідомляли, що пішло 4 трильйони з 9 трильйонів рублів.
- Росія вже втратила з початку повномасштабної війни понад 380 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 6265 танків, 11637 бойових броньованих машин, 9082 артилерійських систем, 972 РСЗВ, 660 засобів ППО тощо.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував так звані "вибори президента Росії", які відбудуться у 2024 році. Там навіть представили "антивоєнного" кандидата Боріса Надєждіна. Але він має тісні відносини з російською владою.